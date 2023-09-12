Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в Европе и США:

- Индексы делового климата в еврозоне и Германии от ZEW за сентябрь;

- Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти;

- Ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти;

- Недельная статистика Американского института нефти по запасам углеводородов;

- Индекс оптимизма в малом бизнесе в США за август от NFIB.

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