Цены рублевых корпбондов во вторник могут подрасти в рамках коррекции на фоне укрепления рубля

Москва. 12 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут умеренно подрасти в рамках коррекции на фоне укрепления рубля, что в свою очередь снижает ожидания в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на заседании 15 сентября, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рубль сохраняет восходящий тренд в ходе утренних торгов во вторник на позитивных заявлениях представителей власти РФ и оптимистичных прогнозах бизнеса. Так, помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая во вторник на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), подтвердил свои ожидания относительно курса нацвалюты. "Фундаментальные факторы, платежный баланс, уверенное исполнение бюджета, очень хорошие прогнозы по бюджету, замедляющееся кредитование, все это создает предпосылки для более крепкого рубля в ближайшие месяцы", - заметил он, отвечая вопрос о перспективах рубля.

Ранее, комментируя "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке, Орешкин сказал, что "рынок прошел пиковые значения". "В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке", - пояснил он свои ожидания роста предложения валюты на рынке.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил на ВЭФ, что бизнес ждет стабилизации курса, и выразил надежду, что пик действительно пройден: "Самое главное для бизнеса все-таки предсказуемость курса, бизнес приспособится к любому курсу, если он не будет скакать только". Заявления властей о скорой стабилизации курса позволяют надеяться на то, что к бизнесу не будут предъявляться требования об обязательной продаже валютной выручки, считает Шохин.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании в эту пятницу, скорее всего, воздержится от нового повышения ключевой ставки: недавнее ужесточение ДКП и последовавшие ястребиные комментарии регулятора уже действуют, это видно по ситуации на валютном рынке, считает глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. "Я думаю, что с учетом нынешней тенденции к стабилизации (на валютном рынке - ИФ) и снижению курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится пока от повышения ставки (на заседании 15 сентября - ИФ). Мне кажется, она останется", - заявил Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Я думаю, меры, которые Центральный банк принимал, и риторика, что ЦБ, финансовые власти серьезно настроены действовать, я думаю, сказывается, и спекулянты стали аккуратнее работать", - сказал Костин в ответ на вопрос, какие факторы сейчас влияют на валютный рынок. "Вы знаете, ставка была ключевая повышена, другие меры, которые предпринимаются Центральным банком, и непокупка валюты по бюджетному правилу, они сказываются. Власти справятся (с задачей поддержания финстабильности - ИФ)", - добавил глава ВТБ.

Аналогичное мнение высказал во вторник и глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф: он также не ждет повышения ставки в пятницу с нынешних 12%. "Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о вероятном решении по ставке.

Также, комментируя возможную продолжительность применения высокой ставки, он отметил: "На мой взгляд, это не очень длинная история, все-таки ЦБ научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится, и не кажется, что еще больше придется ужесточать, во всяком случае, серьезно дальше не пойдут. Я думаю, что в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация. Полгода, может быть, горизонт такой. Если все их меры дадут результат, а я уверен, что дадут результат, я думаю, что мы приступим к циклу снижения. Не знаю, может быть, второй квартал следующего года".

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, в том числе, благодаря повышению котировок акций производителей товаров класса "люкс". На этой неделе инвесторы ждут выхода важных статданных: в среду будет обнародована информация об изменении потребительских цен в США в августе, в четверг - об объеме розничных продаж. "Дебаты по процентным ставкам остаются центральной темой в размышлениях инвесторов, и на этой неделе появятся новые данные об инфляции, которые могут сдвинуть их с нынешней точки", - полагает аналитик Interactive Investor Ричард Хантер.

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила уверенность в том, что стране удастся добиться "мягкой посадки" экономики, то есть замедления темпов роста потребительских цен без крупного ущерба для рынка труда и других сфер. "Каждый индикатор инфляции говорит о ее замедлении", - сказала она в интервью агентству Bloomberg. Йеллен отметила, что рост безработицы в США, зафиксированный в августе, не был вызван волной увольнений.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики, трейдеры ждут ряд важных статданных, которые могут повлиять на рынки. Среди таких данных - отчеты о динамике потребительских цен, розничных продаж и промпроизводства в США за август, а также отчеты о промпроизводстве, розничных продажах и капиталовложениях в основные средства в Китае. Фондовые рынки Китая и Гонконга опускаются в ходе торгов 12 сентября. Индексы Shanghai Composite и Hang Seng теряют по 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 0,95%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,2%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снижается на 0,6% в ходе торгов во вторник.

Цены на нефть умеренно подрастают во вторник утром, трейдеры ждут новых сигналов относительно спроса и предложения на рынке. Их внимание направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $90,93 за баррель, что на 0,32% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов опустилась на $0,01 - до $90,64 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,39%, до $87,63 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 0,3%, до $87,29 за баррель.

В ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до отметки $91,45 за баррель, WTI - до $88,15 за баррель. Оба контракта торгуются на максимумах с ноября прошлого года на фоне опасений дефицита предложения нефти после продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года. Тем не менее по итогам сессии как Brent, так и WTI немного подешевели. За последние две недели стоимость Brent выросла более чем на 7%, WTI - почти на 10%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 сентября выросла в 3,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,554 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,58 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,09% (в основном за счет падения стоимости облигаций "ГК Самолет БО-П12") и составил 106,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (9-11 сентября) потерял 0,02%, опустившись до 856,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,9%), "АФК Система-1Р-09" (+0,68%) и "Магнит БО-004Р-01" (+0,66%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (-1,4%), "Почта России БО-002P-03" (-1,1%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,95%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 3-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 12,73% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних облигаций объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) установило ставку 20-21-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 14% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 500 млн рублей прошло в декабре 2018 года по ставке 12% годовых. Ставка текущего купона - 10,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 26 сентября.

АО "Авангард-агро" установило ставку 25-28-го купонов облигаций серии БО-001P-01 на уровне 11,75% годовых. Выпуск на 3 млрд рублей был размещен в октябре 2017 года на 10 лет по ставке квартального купона 9,5% годовых. Текущая ставка купона - 8,75% годовых. По выпуску 5 октября предстоит исполнение оферты.