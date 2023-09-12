Подъем S&P 500 и Nasdaq был максимальным с конца августа

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник. Рынки акций АТР изменяются разнонаправленно во вторник. Цены на нефть растут во вторник утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, в том числе, благодаря повышению котировок акций производителей товаров класса "люкс", а также Tesla (SPB: TSLA), сообщает MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" третью сессию подряд, при этом подъем S&P 500 и Nasdaq был максимальным с 29 августа.

Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) улучшили рекомендацию для акций Tesla до "покупать" с "держать", а также подняли прогнозную котировку до $400 с $250. На этой новости цена бумаг производителя электромобилей подскочила на 10,1% - до $273,58.

Производитель продуктов питания J.M. Smucker Co. (SPB: SJM) объявил о покупке Hostess Brands (SPB: TWNK), специализирующейся на производстве выпечки, за $4 млрд. Котировки акций Smucker упали на 7%, в то время как бумаги Hostess взлетели в цене более чем на 19%.

Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) сообщила о том, что будет поставлять Apple Inc. (SPB: AAPL) модемные системы для iPhone по крайней мере еще три года. Стоимость Qualcomm поднялась за день на 3,9%, Apple - на 0,7%.

В то же время котировки акций RTX Corp. (SPB: RTX) рухнули на 7,9%. Компания ухудшила прогноз операционной прибыли на ближайшие несколько лет из-за отзыва авиадвигателей Pratt & Whitney. В 2023 году компания планирует получить выручку в диапазоне $67,5-68,5 млрд, в то время как ранее прогнозировалось $73-74 млрд.

На этой неделе инвесторы ждут выхода важных статданных: в среду будет обнародована информация об изменении потребительских цен в США в августе, в четверг - об объеме розничных продаж.

"Дебаты по процентным ставкам остаются центральной темой в размышлениях инвесторов, и на этой неделе появятся новые данные об инфляции, которые могут сдвинуть их с нынешней точки", - полагает аналитик Interactive Investor Ричард Хантер.

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила уверенность в том, что стране удастся добиться "мягкой посадки" экономики, то есть замедления темпов роста потребительских цен без крупного ущерба для рынка труда и других сфер.

"Каждый индикатор инфляции говорит о ее замедлении", - сказала она в интервью агентству Bloomberg. Йеллен отметила, что рост безработицы в США, зафиксированный в августе, не был вызван волной увольнений.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 87,13 пункта (на 0,25%) - до 34663,72 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции 3M Co. (SPB: MMM), подорожавшие на 1,6%, а также Intel Corp. (SPB: INTC) и Verizon Communications (SPB: VZ) - на 1,5%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 29,97 пункта (на 0,67%) и составило 4487,46 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 156,37 пункта (на 1,14%), достигнув отметки 13917,89 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики, трейдеры ждут ряд важных статданных, которые могут повлиять на рынки акций.

Среди таких данных - отчеты о динамике потребительских цен, розничных продаж и промпроизводства в США за август, а также отчеты о промпроизводстсве, розничных продажах и капиталовложениях в основные средства в Китае.

Фондовые рынки Китая и Гонконга опускаются в ходе торгов. Индексы Shanghai Composite и Hang Seng теряют по 0,2%.

В материковом Китае дешевеют акции China Bester Group Telecom (-5,6%), China Life Insurance (-1,8%), Contemporary Amperex (-1,2%). В то же время дорожают бумаги Huagong Tech (+5,8%), Great Wall Motor (+2,4%), Talkweb Information System (+2,4%).

Отчет Народного банка Китая (НБК), опубликованный накануне, показал скачок объема нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в августе. Существенный рост связан с тем, что Пекин принял меры для стимулирования фининститутов к наращиванию выдачи кредитов, рассчитывая, что это обеспечит толчок слабеющей экономике, отмечает Market Watch.

Показатель вырос почти в четыре раза - до 1,36 трлн юаней ($186 млрд) по сравнению с 345,9 млрд юаней в июле.

В Гонконге во вторник дешевеют акции Petro China (-4,5%), China Petroleum & Chemical (-2,7%), Trip.Com (-1,6%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,8% в ходе торгов. Среди лидеров роста в Токио - бумаги SoftBank Group (2%), Kawasaki Kisen (+1,3%), Toyota Motor (+2,2%), Takeda Pharmaceutical (+2,6%) and Honda Motor (+1,5%).

В то же время дешевеют акции Mitsubishi Heavy Industries (-4,1%), JFE Holdings (-2,2%), Advantest (-1,9%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,2%.

Цена бумаг BHP Group в Сиднее выросла на 1,3%, Rio Tinto - на 3,4%, Fortescue Metals - на 1,5%. Акции Macquarie Group подешевели на 0,9%, National Australia Bank- на 0,1%.

Сентябрьский индикатор потребительского доверия в Австралии, рассчитываемый Westpac и Мельбурнским университетом, снизился до 79,7 пункта, приблизившись к минимуму с 2020 года.

В то же индекс делового доверия, рассчитываемый NAB, в августе поднялся до 2 пунктов с 1 пункта.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,6% в ходе торгов во вторник.

Цены на нефть поднимаются во вторник, трейдеры ждут новых сигналов относительно спроса и предложения на рынке.

Их внимание направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $91 за баррель, что на $0,36 (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов опустилась на $0,01 до $90,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,45 (0,52%), до $87,74 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,22 (0,3%), до $87,29 за баррель.

В ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до отметки $91,45 за баррель, WTI - до $88,15 за баррель. Оба контракта торгуются на максимумах с ноября на фоне опасений дефицита предложения нефти после продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года. Тем не менее по итогам сессии как Brent, так и WTI немного подешевели.

"Импульс к росту нефтяного рынка на данный момент исчерпан, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Рынку нужны новые сигналы, чтобы выбрать дальнейшее направление. Цены, возможно, будут колебаться около $90 за баррель какое-то время".

За последние две недели стоимость Brent выросла более чем на 7%, WTI - почти на 10%.