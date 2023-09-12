Рубль, скорее всего, продолжит укрепление во вторник - ПСБ

Рубль, скорее всего, продолжит восстанавливать свои позиции по отношению к доллару США на торгах во вторник, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара во вторник утром вновь находится под ощутимым давлением. Мы склонны ожидать, что американская валюта проведет торговый день в нижней части диапазона 93-96 руб./$1. Развитие снижения доллара в направлении 90 руб./$1 в дальнейшем, учитывая формирующиеся ожидания по факторам поддержки рубля и техническую картину, настраивающую спекулятивных участников на продажи валюты, выглядит все более вероятным сценарием", - пишет аналитик в комментарии.

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