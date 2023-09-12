Вероятно продолжение восстановления цен ОФЗ на торгах во вторник - ПСБ

Вероятно продолжение восстановления котировок рублевых гособлигаций на торгах во вторник, кривая ОФЗ может снизиться еще на 5-7 б.п., считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки ОФЗ на коррекционном укреплении рубля также отошли от своих локальных минимумов после волны распродаж прошлой недели - кривая госбумаг снизилась на 4-9 б.п., инверсия на участке 1-10 лет практически не изменилась и составила 30 б.п. (12,05% и 11,75% годовых соответственно). Не исключаем, что во вторник тренд на валютном рынке будет продолжен, в результате чего ожидания инвесторов относительно решения ЦБ РФ на пятничном заседании будут смещаться от повышения ставки к ее удержанию на уровне 12% (наш базовый прогноз), - пишет эксперт в комментарии. - Дополнительно рынок несколько успокоило заявление помощника президента РФ Максима Орешкина относительно ожидаемого дефицита бюджета РФ в 2023 году ниже прогнозных 2% ВВП. Ожидаем дальнейшее восстановление котировок госбумаг на торгах во вторник - кривая может снизиться еще на 5-7 б.п."

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