"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Shopify до $63

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций канадской платформы онлайн-торговли Shopify Inc. с $80 до $63 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Рекомендацию для указанных бумаг была понижена экспертами с "покупать" до "держать".

Эксперты отмечают высокую рыночную оценку бумаг и существенное замедление роста выручки эмитента (с 57% в 2021 году до 20% в 2022 году). "В ближайшие пять лет мы ожидаем рост выручки на уровне 18% в год", - отмечают они в комментарии.

Также аналитики указывают, что Shopify работает над повышением рентабельности бизнеса. "С середины 2022 года компания уволила 30% сотрудников для сокращения операционных затрат. Кроме того, было решено продать убыточный логистический бизнес своему партнеру Flexport в обмен на долю 13% в компании. В рамках соглашения Flexport будет официальным поставщиком логистических услуг Shopify. Сокращение издержек и продажа убыточного и капиталоемкого бизнеса должны привести к росту показателя EBITDA. В ближайшие пять лет мы видим расширение рентабельности по EBITDA до 16%", - пишут эксперты "БКС МИ",

"Среднегодовые темпы роста (CAGR) выручки от подписок за пять лет составит 10% благодаря ежегодному увеличению числа продавцов на платформе на 8% и подорожанию подписки на 2%.Наш прогноз 5-летних CAGR выручки в сегменте решений для продавцов - 21%. Драйвером будет рост оборотов продавцов на 14% - это 7,5% от мировой онлайн-торговли, а также повышение показателя take rate c 2,07% до 2,7% за счет новых услуг, включая обработку заказов. При этом отмечаем риски замедления темпов роста, если ухудшится внешняя макроконъюнктура - высокие ставки, инфляция", - указывают эксперты инвесткомпании в материале.

Акции Shopify торгуются с мультипликатором EV/S 10,2х, тогда как аналоги с сопоставимыми финансовыми показателями - на уровне 8,5х.

Shopify разрабатывает программное обеспечение для онлайн-магазинов. На платформе компании можно продавать товары через различные каналы, управлять запасами, обрабатывать заказы и платежи.

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