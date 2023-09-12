Ближайшие цели роста котировок нефти находятся около $94-95/барр. - БКС Экспресс

Ближайшие цели роста котировок нефти марки Brent находятся в районе $94-95 за баррель, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть начали неделю в нейтральном ключе, избегая резких движений в преддверии публикации свежих отчетов по рынку от EIA, ОПЕК и МЭА. На фоне завершения автомобильного сезона сокращение запасов может замедлиться. По оценкам опрошенных Reuters экспертов, запасы сырой нефти на прошлой неделе могли снизиться на 2 млн баррелей. Во вторник поздно вечером предварительную оценку даст API, в среду (17:00 МСК) официальные данные представит EIA, - указывает аналитик в обзоре. - Еще одним важным катализатором на неделе может стать публикация данных по инфляции в CША за август, которая запланирована на среду. Чем сильнее рост потребительских цен, тем выше шансы на более высокую ключевую ставку в США. Для нефти высокая ставка несет риски из-за негативного влияния на экономику и спрос на топливо. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в диапазоне $89-91 за баррель, смещаясь к его верхней границе. У котировок есть все шансы показать еще один импульс роста при благоприятном сантименте. Ближайшие цели находятся в районе $94-95 за баррель".

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