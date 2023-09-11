Рубль заметно укрепился в понедельник, отыгрывая позитивные заявления российских властей

Москва. 11 сентября. Доллар США, евро и китайский юань заметно упали на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль вырос к основным мировым валютам благодаря целому ряду позитивных заявлений российских властей.

Курс доллара США составил 95,0825 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,7 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,4975 руб./EUR1, подешевев на 2,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,52 рубля - до 98,42 рубля. Курс китайского юаня ослаб на 24,8 копейки - до 13,019 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно окреп в начале недели благодаря целому ряду заявлений, сделанных российским властями в последние дни. Пиковые точки ослабления курса рубля позади, в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов, заявил "Интерфаксу" в понедельник помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума. "Рынок прошел пиковые значения", - прокомментировал он вопрос о текущем курсе рубля и его соответствии фундаментальным значениям.

"В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке", - ответил Орешкин на вопрос об ожиданиях относительно развития ситуации на валютном рынке.

Как сообщалось, Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12%. Зампред Банка России Алексей Заботкин 5 сентября в беседе с журналистами отметил, что проинфляционные риски остаются значительными, и ЦБ не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября.

Дискуссия о трансформации валютного регулирования началась, обсуждаются разные элементы, сообщил статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов. "Что-то из того, что сейчас уже сделано, наверное, найдет свое закрепление в качестве постоянно действующих элементов будущей создаваемой системы валютного регулирования. Что будет в контурах этой системы? Дискуссия уже началась", - сказал Гузнов в рамках сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент - председатель правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин ранее в качестве одной из мер по снижению волатильности на валютном рынке предложил ввести лимиты на перевод за рубеж средств в рублях. Порог можно установить на уровне, равном валютным ограничениям - $1 млн, сообщил Костин в интервью РБК.

Гузнов отметил, что это предложение обсуждается. "Тоже один из элементов этой дискуссии. Она действительно ведется", - заявил он. Позднее он добавил, что эту идею еще предстоит проанализировать. "Так как речь идет об определенной оценке движения капитала - рубли переводятся за рубеж, потом возвращаются в Россию, идут на биржу, валюта покупается и идет за рубеж - это требует оценки, анализа по объемам, по тому, насколько этот механизм действительно задействован и так далее", - сообщил зампред ЦБ журналистам в кулуарах ВЭФ.

Ряд мер валютного контроля сейчас требует донастройки, отметил Гузнов. "Эту дискуссию вполне обоснованно провести. Уже и время назрело для того, чтобы это сделать", - сказал Гузнов на сессии. При этом для ЦБ важно и обеспечить гибкость расчетов, и сохранить финансовую стабильность, добавил зампред.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу заявил, что федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд рублей, по итогам года уровень дефицита может уложиться в изначальный план в 2% ВВП. "Экономика адаптируется к текущим вызовам, по итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил около 230 млрд рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще около 140 млрд рублей плюс. Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили 1,820 трлн рублей, это на 56,5% больше уровня прошлого года. В целом такие показатели стали следствием активного развития экономики", - сказал он на совещании по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Нефтегазовые поступления, отметил премьер, по данным Минфина, восстановились и "с сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения". Расходы после периода авансирования вернулись к традиционным показателям и по итогам августа составили около 2,240 трлн рублей. Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в понедельник после уверенного роста в течение последних двух недель, поскольку ряд трейдеров прогнозируют дефицит топлива на мировом рынке из-за сокращения добычи крупными производителями. Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляли $90,8 за баррель, что на 0,17% выше уровня на закрытие предыдущей торговой сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени поднялась на 0,1% - до $87,6 за баррель.

"Фокус внимания рынка сместился на потенциальные сложности с предложением нефти, учитывая продление добровольного сокращения добычи, о котором объявили Саудовская Аравия и Россия на прошлой неделе, - отмечают эксперты Sevens Report. - Рынок больше не смотрит на риски снижения спроса, связанные с рецессией". "Многие прогнозы указывают на рост дефицита предложения на физических рынках к концу года", - полагают они. Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.

"Рубль сегодня начал укрепляться после заявлений Максима Орешкина и Андрея Костина о необходимости ввода ограничений на вывод капитала за границу. В целом мы ожидаем подобных мер со стороны Банка России на ближайшем заседании 15 сентября совокупно с повышением ключевой ставки на 50-100 базисных пунктов. В результате курс рубля к доллару может стабилизироваться в коридоре 93-97 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

В начале текущей недели вероятно уверенное укрепление рубля по отношению к доллару США с выходом в диапазон 93-96 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов. "Способствовать этому будут, во-первых, сохранение благоприятной ситуации на рынке нефти, а во-вторых - опасения ужесточения политики Банка России по итогам заседания 15 сентября и расширения интервенций на рынке с четверга, а также перспектива введения дополнительных мер валютного контроля, которые способны охладить спекулятивный спрос на валюту, - указывает аналитик. - Дополнительной новостной поддержкой для рубля в понедельник выступили заявления помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля пройден и в ближайшие месяцы сформируется избыток предложения валюты. Рассчитываем на возврат доллара в диапазон 93-96 руб./$1, в котором он находился в конце августа, уже в понедельник-вторник. Сценарий ухода доллара в район 90 руб./$1 к концу текущего месяца вновь выглядит вполне реальным в случае, если регулятор и власти смогут пойти на системные меры поддержки позиций рубля на валютном рынке".

"Торговый диапазон по паре "доллар/рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 95-99 руб./$1, по паре "евро/рубль" - 103-106 руб./EUR1", - считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. "Рубль на Московской бирже показывает укрепление, - отмечает эксперт. - В качестве позитивных новостей - заявления о том, что бюджет РФ в августе исполнен с профицитом, а также о росте его нефтегазовых доходов. Нефтяные котировки в последнее время демонстрировали рост на фоне сообщений о продлении Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи до конца текущего года. В центре обсуждения - грядущее на неделе решение по ключевой ставке. ЦБ, вероятно, пойдет на ее повышение в свете продолжающегося роста индекса потребительских цен".

По мнению Тимошенко, рост ставки, если и будет, то, вероятно, не более чем на 100 базисных пунктов. При этом быстрого ощутимого влияния решения на курс рубля ожидать не стоит - сейчас практически отсутствует фактор керри-трейдинга. В более долгосрочной перспективе более высокая ставка должна оказать давление на экономическую активность, в том числе импортных операций, что, на взгляд эксперта, снизит давление на рубль.

"Поддержку российской валюте в начале недели, очевидно, оказали комментарии помощника президента Максима Орешкина, который сообщил о проработке пакета мер по ограничению оттока капитала и спрогнозировал более стабильный курс рубля в среднесрочном периоде. Орешкин также ожидает более высоких объемов валютной выручки в ближайшие месяцы из-за роста цен на экспортные товары. Фундаментальные факторы как минимум в краткосрочном периоде благодаря интервенциям властей в виде повышения процентных ставок и скорого увеличения продаж валюты начинают смещаться в сторону более оптимистичных для российской валюты", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 сентября на 1,42 рубля, до 96,5083 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,35 рубля, до 103,5332 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник опустился на 1,43 рубля по отношению к пятнице и составил 96,497 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 1,55 рубля и составил 96,4109 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 563,761 млн, из которых $377,692 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 186069,726 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 11 сентября снизился на 1,27 рубля, до 103,5852 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,5 рубля, до 103,4201 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR494,979 млн, из которых EUR107,077 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR387,902 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 28 дней привлекли 100 млрд рублей по средневзвешенной ставке 12,26% годовых при спросе в 200 млрд рублей и лимите 100 млрд рублей. На предыдущем аналогичном аукционе в августе 2023 года банки привлекли такую же сумму по средневзвешенной ставке 8,6923% годовых.

Краткосрочные ставки межбанковского кредитного рынка снизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня, в то время как среднесрочные процентные ставки МБК 11 сентября немного подросли. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 сентября снизилась на 4 базисных пункта - до 11,92% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 34 базисных пункта - до 11,48% годовых, на 3 месяца - повысилась на 15 базисных пунктов, до 9,07% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 8 базисных пунктов, до 8,26% годовых.