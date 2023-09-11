Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 11 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов в основном немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,09% от номинала (доходность - 9,6% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене за день на 11 базисных пунктов - до 67,93% от номинала (доходность при этом выросла на 2 базисных пункта и составила 9,23% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт), в то время как самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал по отношению к предыдущему дню на 5 базисных пунктов, до 34,68% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 15,39% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не продемонстрировали по итогам дня ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 55,33% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 29,28% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 28 базисных пунктов - до 52,89% от номинала (доходность снизилась на 15 базисных пунктов и составила 23,19% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и в пятницу, составила 51,12% от номинала (их доходность выросла всего на 1 базисный пункт, составив 19,03% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал всего на 1 базисный пункт - до 92,56% от номинала. Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 12 базисных пунктов, составив 65,81% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник умеренное снижение на фоне сохраняющихся опасений относительно инфляции, что может вынудить Федрезерв США удерживать процентные ставки на высоком уровне продолжительное время.

Глобальные инвесторы ждут публикацию важных статданных: в среду будет обнародована информация об изменении потребительских цен в США в августе, в четверг - об объеме розничных продаж. При этом на понедельник не запланировано выхода каких-либо важных экономических данных. "Дебаты по процентным ставкам остаются центральной темой в размышлениях инвесторов, и на этой неделе появятся новые данные по инфляции, которые могут сдвинуть их с нынешней точки", - полагает аналитик Interactive Investor Ричард Хантер.

Прошлая неделя была неспокойной на мировых долговых рынках, что трейдеры связывают с повышением нефтяных котировок. "Одним из основных катализаторов недавней волатильности стал неослабевающий рост цен на нефть, который усугубил опасения по поводу инфляции именно в тот момент, когда многие крупные центральные банки надеялись завершить или находились на заключительной стадии кампании по повышению процентных ставок", - отмечает управляющий партнер SPI Стивен Иннес.

Между тем министр финансов США Джанет Йеллен выразила уверенность в том, что стране удастся добиться "мягкой посадки" экономики, то есть замедления темпов роста потребительских цен без крупного ущерба для рынка труда и других сфер. "Каждый индикатор инфляции говорит о ее замедлении", - сказала она в интервью агентству Bloomberg. Йеллен отметила, что рост безработицы в США, зафиксированный в августе, не был вызван волной увольнений.