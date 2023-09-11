"БКС МИ" подтверждает долгосрочную рекомендацию "держать" для акций DocuSign

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает долгосрочную рекомендацию "держать" для акций сервиса электронной подписи DocuSign Inc., сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания доминирует на рынке цифровых подписей, который она, по сути, создала, и теперь расширяет бизнес в различных отраслевых вертикалях с помощью платформы Agreement Cloud, - отмечают эксперты. - Прибыль DocuSign за 2К24 не по GAAP выросла на 64% г/г до $0,72 на разводненную акцию при увеличении выручки на 11%. Вместе с тем рост выручки продолжает замедляться, и менеджмент ожидает сохранения вялого спроса и невысоких темпов роста в финансовом 2024 году. Мы повышаем нашу оценку EPS не по GAAP на финансовый 2024 год с $2,61 до $2,68. Тем не менее на фоне замедления динамики продаж компании удается увеличивать рентабельность".

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