ЦБ РФ, скорее всего, ограничится подъемом ставки до 13% на сентябрьском заседании - "Велес Капитал"

ЦБ РФ, скорее всего, ограничится подъемом ключевой ставки до 13% годовых на сентябрьском заседании, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Вся последняя риторика регулятора свидетельствует в пользу дальнейшего ужесточения процентной политики, - уверен эксперт. - В то же время ожидаем, что ЦБ вернется к шагу повышения ключевой ставки до внепланового решения в середине августа и ограничится подъемом ставки на 100 б.п. - до 13%. Прежде всего этому будут способствовать замедление темпов расходования бюджета и ужесточение денежно-кредитных условий на рынке. Также мы полагаем, что ЦБ требуется время для оценки влияния ужесточения процентной политики и регулятивных требований на динамику розничного кредитования. Вероятно, уже с осени ужесточение ДКП начнет проявляться в виде замедления темпов потребительского и ипотечного кредитования, поэтому сейчас у регулятора нет необходимости действовать излишне агрессивно".

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