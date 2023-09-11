Курс рубля будет колебаться в пределах 95-96 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Курс рубля будет колебаться в пределах 95-96 руб./$1 на текущей неделе, прогнозирует аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова.

"Поскольку отток капитала остается значительным, рубль продолжает слабеть. Основной фактор ослабления рубля в августе - повышенный спрос на иностранную валюту для обслуживания возросшего импорта и международных переводов. В сентябре позиции рубля продолжили ухудшаться. На этой неделе рубль может укрепиться, поскольку ЦБ увеличивает интервенции (в 4 раза), а на заседании в эту пятницу позиция регулятора может стать еще более "ястребиной". Мы ожидаем, что курс рубля будет колебаться в диапазоне 95-96 руб./$1", - отмечает аналитик.

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