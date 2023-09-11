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11 сентября 2023 года 15:55

Рубль днем усилил укрепление к основным валютам, отыгрывая позитивные заявления российских властей

Москва. 11 сентября. Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже в понедельник днем; рубль усилил рост к основным мировым валютам благодаря целому ряду позитивных заявлений российских властей.

Курс доллара США составил 96,3425 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,44 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,28 руб./EUR1, подешевев на 1,52 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,47 рубля - до 99,46 рубля. Курс китайского юаня ослаб на 10,9 копейки - до 13,158 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется в начале недели благодаря целому ряду заявлений, сделанных российским властями в последние дни. Пиковые точки ослабления курса рубля позади, в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов, заявил "Интерфаксу" в понедельник помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума. "Рынок прошел пиковые значения", - прокомментировал он вопрос о текущем курсе рубля и его соответствии фундаментальным значениям.

"В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке", - ответил Орешкин на вопрос об ожиданиях относительно развития ситуации на валютном рынке.

Как сообщалось, Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12%. Зампред Банка России Алексей Заботкин 5 сентября в беседе с журналистами отметил, что проинфляционные риски остаются значительными, и ЦБ не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу заявил, что федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд рублей, по итогам года уровень дефицита может уложиться в изначальный план в 2% ВВП. "Экономика адаптируется к текущим вызовам, по итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил около 230 млрд рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще около 140 млрд рублей плюс. Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили 1,820 трлн рублей, это на 56,5% больше уровня прошлого года. В целом такие показатели стали следствием активного развития экономики", - сказал он на совещании по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Нефтегазовые поступления, отметил премьер, по данным Минфина, восстановились и "с сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения". Расходы после периода авансирования вернулись к традиционным показателям и по итогам августа составили около 2,240 трлн рублей. Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП.

Цены на нефть умеренно опускаются в понедельник днем, корректируясь после заметного подъема за прошедшие две недели на новостях о продлении добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией до конца текущего года. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $90,38 за баррель, что на 0,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,54%, до $87,04 за баррель. На прошлой неделе Brent подорожала на 2,4%, WTI - на 2,3%.

За последние две недели стоимость Brent выросла более чем на 7%, WTI - почти на 10%, в результате сейчас технические индикаторы говорят о локальной перекупленности контрактов. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.

Равновесный уровень обменного курса находится на уровне около 85 рублей за доллар, есть несколько причин для укрепления рубля, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль значительно отклонился от равновесных уровней из-за целого ряда причин. Главная из них - сокращение профицита торгового баланса из-за роста импорта и уменьшения экспорта. Кроме того, предложение валюты сократилось из-за увеличения сроков расчетов за нефтегазовый экспорт. По информации Банка России, выручка стала поступать с отставанием в три-четыре месяца против одного-двух месяцев в прошлом году. Давление на рубль оказывает и то, что отток капитала остается на стабильно высоком уровне из-за переводов физлиц за границу и продаж иностранцами бизнеса в России", - сообщили экономисты SberCIB журналистам через пресс-службу.

Рубль с начала 2023 года ослаб по отношению к доллару США на 38%, к юаню - на 34%. "Сильнее всего рубль слабел в начале августа, когда его курс достиг 100 за доллар, вернувшись к уровням апреля 2022 года", - напомнили аналитики.

Они считают, что курс рубля должен укрепиться на фоне роста экспорта и замедления объемов импорта. "В последние месяцы цена на Brent стабилизировалась в районе $80-85 за баррель, при этом дисконт Urals к Brent сократился до $10-15. Это позволяет прогнозировать рост российского экспорта на 10-15% в годовом выражении в третьем и четвертом кварталах 2023 года. Однако удлинение сроков поступления валютной выручки в страну означает, что экономика сможет ощутить эффект от более высоких экспортных цен только в конце текущего года или в начале следующего", - полагают эксперты.

Ослабление курса рубля негативно сказывается на импорте. По мнению аналитиков, падение курса рубля на 10% в реальном выражении обычно приводит к снижению импорта на 7%. "Другая причина для замедления темпов роста импорта - завершение цикла восстановления экономики. Все вместе это может привести к тому, что изменение импорта замедлится до нуля в годовом выражении уже в четвертом квартале 2023 года", - считают аналитики.

Вероятно уверенное укрепление рубля по отношению к доллару США в начале текущей недели с выходом в диапазон 93-96 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Мы рассчитываем на развитие фазы укрепления рубля на неделе. Способствовать этому будут, по нашему мнению, во-первых, сохранение благоприятной ситуации на рынке нефти, а во-вторых - опасения ужесточения политики Банка России по итогам заседания 15 сентября и расширения интервенций на рынке с четверга, а также перспектива введения дополнительных мер валютного контроля, которые способны охладить спекулятивный спрос на валюту, - указывает аналитик. - Дополнительной новостной поддержкой для рубля в понедельник выступают заявления помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля пройден и в ближайшие месяцы сформируется избыток предложения валюты. Ждем, что американская валюта останется под давлением, рассчитываем на возврат доллара в диапазон 93-96 руб./$1, в котором он находился в конце августа, уже в понедельник-вторник. Сценарий ухода доллара в район 90 руб./$1 к концу текущего месяца вновь выглядит вполне реальным в случае, если регулятор и власти смогут пойти на системные меры поддержки позиций рубля на валютном рынке".

"Торговый диапазон по паре "доллар/рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 95-99 руб./$1, по паре "евро/рубль" - 103-106 руб./EUR1", - считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. "Рубль на Московской бирже показывает укрепление, - отмечает эксперт. - В качестве позитивных новостей - заявления о том, что бюджет РФ в августе исполнен с профицитом, а также о росте его нефтегазовых доходов. Нефтяные котировки в последнее время демонстрировали рост на фоне сообщений о продлении Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи до конца текущего года. В центре обсуждения - грядущее на неделе решение по ключевой ставке. ЦБ, вероятно, пойдет на ее повышение в свете продолжающегося роста индекса потребительских цен".

По мнению Тимошенко, рост ставки, если и будет, то, вероятно, не более чем на 100 базисных пунктов. При этом быстрого ощутимого влияния решения на курс рубля ожидать не стоит - сейчас практически отсутствует фактор керри-трейдинга. В более долгосрочной перспективе более высокая ставка должна оказать давление на экономическую активность, в том числе импортных операций, что, на взгляд эксперта, снизит давление на рубль.

"Рубль ускорил повышение в ходе дневных торгов на Мосбирже в понедельник. Поддержку российской валюте в начале недели, очевидно, оказывают комментарии помощника президента Максима Орешкина, который сообщил о проработке пакета мер по ограничению оттока капитала и спрогнозировал более стабильный курс рубля в среднесрочном периоде. Орешкин также ожидает более высоких объемов валютной выручки в ближайшие месяцы из-за роста цен на экспортные товары. Фундаментальные факторы как минимум в краткосрочном периоде благодаря интервенциям властей в виде повышения процентных ставок и скорого увеличения продаж валюты начинают смещаться в сторону более оптимистичных для российской валюты", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Российские банки в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 28 дней привлекли 100 млрд рублей по средневзвешенной ставке 12,26% годовых при спросе в 200 млрд рублей и лимите 100 млрд рублей. На предыдущем аналогичном аукционе в августе 2023 года банки привлекли такую же сумму по средневзвешенной ставке 8,6923% годовых.

Краткосрочные ставки межбанковского кредитного рынка снизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня, в то время как среднесрочные процентные ставки МБК 11 сентября немного подросли. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 сентября снизилась на 4 базисных пункта - до 11,92% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 34 базисных пункта - до 11,48% годовых, на 3 месяца - повысилась на 15 базисных пунктов, до 9,07% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 8 базисных пунктов, до 8,26% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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