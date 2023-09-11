"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка и прогноз прибыли эмитента в 2023 году на уровне 1,5 трлн руб., сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Мы считаем, что банк выплатит дивиденд за 2023 год в размере 38 рублей на акцию (дивидендная доходность - 15%) Сейчас акции торгуются на 2023 P/E 3,5х и P/BV 0,8х или с 37-42% дисконтом к историческим средним", - отмечают эксперты. - Также полагаем, что темпы роста портфеля значительно снизятся в четвертом квартале, учитывая меры ЦБ РФ по охлаждению роста розничных кредитов, увеличения процентных ставок и перераспределения спроса в ожидании роста ставок".

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