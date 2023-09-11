.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Alibaba сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность - Инвестбанк "Синара"
.
11 сентября 2023 года 16:36
Акции Alibaba сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность - Инвестбанк "Синара"
Акции Alibaba Group сохраняют инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. "Из-за невысокого интереса к ценным бумагам потребительского сектора компания объявила в понедельник, что откладывает размещение акций своей дочерней продуктовой сети Freshippo, после чего котировки бумаг эмитента упали на 3%. Мы расцениваем новость как умеренно негативную и видим риски того, что вывод на биржу остальных "частей" Alibaba Group затянется на более долгий срок, чем предполагалось ранее. Впрочем, мы по-прежнему считаем бумаги эмитента привлекательными в долгосрочной перспективе", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
11 сентября 2023 года 19:42
Москва. 11 сентября. Доллар США, евро и китайский юань заметно упали на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль вырос к основным мировым валютам благодаря целому ряду позитивных заявлений российских властей. читать дальше
.11 сентября 2023 года 19:26
Рынок акций РФ начал неделю с отката индекса Мосбиржи к 3120п за счет укрепления рубля, выросли "префы" Транснефти
Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения рублевых цен blue chips за счет резкого укрепления рубля благодаря заявлениям российских властей, индекс Мосбиржи опустился в район 3120 пунктов во главе с расписками Ozon, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы и стабилизировалась нефть (Brent локально превышала $91 за баррель). Выросли "префы" "Транснефти" (+2,8%) в ожидании сплита бумаг. читать дальше
.11 сентября 2023 года 19:20
Москва. 11 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов в основном немного сузились. читать дальше
.11 сентября 2023 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает долгосрочную рекомендацию "держать" для акций сервиса электронной подписи DocuSign Inc., сообщается в обзоре аналитиков. "Компания доминирует на рынке цифровых подписей, который она, по сути, создала, и теперь расширяет бизнес в различных отраслевых... читать дальше
.11 сентября 2023 года 18:43
ЦБ РФ, скорее всего, ограничится подъемом ключевой ставки до 13% годовых на сентябрьском заседании, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Вся последняя риторика регулятора свидетельствует в пользу дальнейшего ужесточения... читать дальше
.11 сентября 2023 года 18:22
Курс рубля будет колебаться в пределах 95-96 руб./$1 на текущей неделе, прогнозирует аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова. "Поскольку отток капитала остается значительным, рубль продолжает слабеть. Основной фактор ослабления рубля в августе - повышенный спрос на иностранную... читать дальше
.11 сентября 2023 года 18:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозными стоимостями на уровнях 311,5 рубля и 305,3 рубля за штуку соответственно, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Опубликованные результаты... читать дальше
.11 сентября 2023 года 17:44
Бумаги "Мать и дитя" могут быть интересны с точки зрения вложений в защитный сектор здравоохранения и возобновления выплаты дивидендов, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Маргарита Яковлева. "MD Medical Group, владеющая сетью частных клиник "Мать и дитя", опубликовала отчет по финансовым... читать дальше
.11 сентября 2023 года 17:23
Возможен подъем ключевой ставки Банка России еще на 100-150 б.п. по итогам заседания 15 сентября 2023 года, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Мы видим возможность повышения ключевой ставки еще на 100-150 б.п. в сентябре для того, чтобы рынок понял серьезность намерений Банка России... читать дальше
.11 сентября 2023 года 17:01
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка и прогноз прибыли эмитента в 2023 году на уровне 1,5 трлн руб., сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Мы считаем, что банк выплатит дивиденд за 2023 год в размере 38 рублей на акцию (дивидендная доходность - 15%) Сейчас... читать дальше
.11 сентября 2023 года 16:12
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции американской электроэнергетической компании Duke Energy с прогнозной стоимостью на уровне $115 за штуку, сообщается я в обзоре аналитиков. "На результатах Duke Energy, как и многих компаний сектора, отразилась необычно теплая зима,... читать дальше
.11 сентября 2023 года 15:55
Москва. 11 сентября. Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже в понедельник днем; рубль усилил рост к основным мировым валютам благодаря целому ряду позитивных заявлений российских властей. читать дальше
.11 сентября 2023 года 15:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 245 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль эмитента по... читать дальше
.11 сентября 2023 года 15:24
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать обыкновенные акции Сбербанка с прогнозной ценой на уровне 320 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, сообщается в обзоре эксперта Дмитрия Грицкевича. Сбербанк представил отчетность по РСБУ за первые... читать дальше
.11 сентября 2023 года 15:02
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), Газпром Капитал 07 (ГазпромК07), РЖД 001Р-26R, сообщается в комментарии аналитика Игоря... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.