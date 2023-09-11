Акции Alibaba сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность - Инвестбанк "Синара"

Акции Alibaba Group сохраняют инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Из-за невысокого интереса к ценным бумагам потребительского сектора компания объявила в понедельник, что откладывает размещение акций своей дочерней продуктовой сети Freshippo, после чего котировки бумаг эмитента упали на 3%. Мы расцениваем новость как умеренно негативную и видим риски того, что вывод на биржу остальных "частей" Alibaba Group затянется на более долгий срок, чем предполагалось ранее. Впрочем, мы по-прежнему считаем бумаги эмитента привлекательными в долгосрочной перспективе", - пишет эксперт в комментарии.

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