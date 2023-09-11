"БКС МИ" рекомендует покупать акции Duke Energy с прогнозной ценой $115

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции американской электроэнергетической компании Duke Energy с прогнозной стоимостью на уровне $115 за штуку, сообщается я в обзоре аналитиков.

"На результатах Duke Energy, как и многих компаний сектора, отразилась необычно теплая зима, нежаркое начало июня и перебои с электричеством из-за штормов. Недавно эмитент отчитался за 2К23. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $0,91 против $1,09 годом ранее. Менеджмент подтвердил прогнозы EPS в 2023 году на уровне $5,55-5,75 (что по среднему значению соответствует росту на 7%), а также оценки долгосрочных темпов роста прибыли на 5-7% в энергетическом секторе и 8-10% в газовом секторе до 2027 года включительно, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Поддержку компании оказывают присутствие на быстрорастущих рынках Флориды и Северной и Южной Каролины, а также сильный баланс. Мы позитивно оцениваем поток прибыли в обозримой перспективе за счет увеличения объемов и тарифов".

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