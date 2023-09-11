"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 245 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль эмитента по РСБУ за восемь месяцев 2023 года составила 999,1 млрд рублей; чистый процентный доход вырос на 40,1% (до 1,468 трлн рублей); комиссионные доходы увеличились на 19,9% и составили 449,9 млрд рублей, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 245 руб. риск на портфель составит 0,24%", - указывают эксперты "Финама".

Сбербанк - российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.

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