ПСБ рекомендует покупать акции Сбербанка с прогнозной ценой на уровне 320 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать обыкновенные акции Сбербанка с прогнозной ценой на уровне 320 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, сообщается в обзоре эксперта Дмитрия Грицкевича.

Сбербанк представил отчетность по РСБУ за первые восемь месяцев 2023 года, констатирует аналитик. Прибыль: за восемь месяцев - 999 млрд руб. (+21% относительно 8М21), за август - 141 млрд руб. (побит июньский рекорд в 139 млрд руб., когда была продана европейская "дочка". Рост кредитных портфелей: физлица - 3,8% м/м против 2,8% в июле (темпы роста ожидаемо ускорились после повышения ключевой ставки - клиенты стремились закрыть одобренные сделки); юрлица - 1,4% после всплеска в июле на 2,7% (без учета валютной переоценки), темпы роста вернулись к средним значениям. Чистый процентный доход: +40% г/г за счет роста бизнеса и низкой базой прошлого года. Чистый комиссионный доход: +20% г/г за счет комиссий за эквайринг и РКО ФЛ. Показатель COR (степень риска) остался на уровне 1,4%.

"Ослабление рубля также вносит дополнительный вклад в рост прибыли банков. При стабилизации национальной валюты месячная прибыль Сбербанка, по нашим оценкам, может составить около 120 млрд руб. и примерно 1,4-1,5 трлн руб. за 2023 год. Сохраняем целевую цену обыкновенных акций эмитента на ближайшие двенадцать месяцев на уровне 320 рублей, потенциал роста составляет 25% от текущего уровня; ожидаемая дивидендная доходность - около 12,5%, рекомендация - "покупать".

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