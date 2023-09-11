Курс рубля, скорее всего, составит 90 руб./$1 к концу III квартала - "Тинькофф Инвестиции"

Курс рубля, скорее всего, составит 90 руб./$1 к концу III квартала 2023 года, отмечается в "Стратегии на 2023 год" аналитиков "Тинькофф Инвестиций".

"Повышение ключевой ставки в текущих условиях влияет на курс через снижение кредитной активности

и, как следствие, замедление роста объемов импорта, а также через замедление оттока капитала, - пишут эксперты. - Это вкупе с увеличением валютных продаж экспортерами, улучшением конъюнктуры на мировом рынке нефти и сужением дисконта Urals к Brent может привести к укреплению рубля с некоторым лагом до уровней около 90 руб./$1 уже к концу третьего квартала. Кроме того, готовность властей принимать жесткие меры для сдерживания курса дает явный сигнал о том, что уровни около 100 руб./$1 являются критическими. Поэтому потенциал дальнейшего ослабления рубля выше этого критического уровня в среднесрочной перспективе ограничен. Наш прогноз на 4К23 составляет 85-95 руб./$1".

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