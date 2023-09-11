Цена нефти, скорее всего, удержится в диапазоне $89-91/барр. в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Цена нефти, скорее всего, удержится в диапазоне $89-91 за баррель Brent в ближайшее время, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные котировки консолидируются на текущих уровнях после сильного ралли последних недель. Ближайшие ноябрьские фьючерсы на Brent торгуются возле $90,5 за баррель, а октябрьские фьючерсы на WTI на отметке в $87,5 за баррель. Дальнейшему росту сырьевых котировок, вероятно, будут препятствовать риски рецессии экономики в условиях высоких процентных ставок в Европе и США. Наиболее вероятным сценарием в ближайшее время видится сохранение цен в диапазоне $89-91 за баррель Brent", - пишут аналитики банка.

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