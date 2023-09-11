Сильные финрезультаты Сбербанка должны способствовать положительной переоценке его акций - Инвестбанк "Синара"

Сильные финансовые результаты Сбербанка за август и 8М23 по РСБУ должны способствовать положительной переоценке его акций, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Сбербанк опубликовал пресс-релиз по результатам за август и 8М23 по РСБУ, согласно которому чистая прибыль составила 141 млрд руб. и 999 млрд руб. соответственно, - отмечает аналитик Ольга Найденова. - Рентабельность капитала за месяц - 27,5%, за 8М23 - 25,2%. Прибыль по итогам августа оказалась на 8% выше июльской, чему, на наш взгляд, способствовали высокие темпы роста кредитования, а также расширение процентной маржи на фоне резкого увеличения процентных ставок. Мы полагаем, сильные финансовые результаты, включающие позитивное влияние, которое на маржу сразу оказало повышение ставок, должны способствовать положительной переоценке акций банка, которые торгуются с P/BV 2023П на уровне 0,9".

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