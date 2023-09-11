Акции НОВАТЭКа - хорошая ставка на долгосрочные инвестиции - ПСБ

Акции "НОВАТЭКа" являются хорошей долгосрочной инвестицией с прогнозной стоимостью на уровне 1890 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"100 млн т сжиженного природного гада (СПГ) совокупно достигло производство на "Ямал СПГ" с момента запуска в конце 2017 года. "НОВАТЭКу" принадлежит 50,1% в проекте. Реализация идет с опережением по проектной мощности на 20%, вторую и третью линии удалось запустить со значительным опережением первоначального графика. На четвертой линии "НОВАТЭК" успешно использует собственную разработку - Арктический каскад , что во многом способствует работе проекта с опережением, - отмечают эксперты в комментарии. - Мы считаем, что с учетом фокуса на импортозамещении эта разработка может масштабироваться и на другие проекты эмитента - "Обский СПГ", "Арктик СПГ 2". Первая линия проекта "Арктик СПГ 2" может быть запущена уже в конце 2023 года или максимум в начале следующего, мощностью 6,6 млн т, что позволит "НОВАТЭКу" нарастить производство СПГ на СП на 40% г/г уже в 2024 году, до 14 млн т. А с учетом доли Shell в "Сахалин 2", до 17,2 млн т (+72% г/г). Это повлияет и на увеличение финпоказателей компании в 2024 году, и на рост потенциальных дивидендов. Мы считаем акции "НОВАТЭКа" хорошей долгосрочной инвестицией, наш целевой уровень - 1890 рублей"

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