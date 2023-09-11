"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 340 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Компания показала достойные результаты во 2К23, чему, конечно, поспособствовал эффект низкой базы, - пишет эксперт. - В дальнейшем этот эффект уже не будет так ярко проявляться, так что темпы роста могут быть скромнее. Также в этом году мы не видели дополнительного повышения тарифов, что окажет дополнительное давление. Что касается дивидендов, то компания их выплатила в этом году, и следующие ожидаем только в следующем году по итогам текущего финансового периода. Здесь, вероятно, стоит понаблюдать за процессом разбирательств с ФАС по поводу тарифной политики. От этого во многом зависит то, насколько свободно операторы смогут осуществлять ценообразование и обеспечивать свой рост".

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