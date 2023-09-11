.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром пытается подрасти вслед за миром, динамика "фишек" смешанная
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале на уровне 4,9%
ВВП РФ во 2-м квартале 2023 года вырос на 4,9%, свидетельствует первая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Динамика показателя совпала с предварительной оценкой. Объем ВВП России за 2-й квартал составил в текущих ценах 39 трлн 392,4...
 
Август стал успешным для рынка коллективных инвестиций
Август стал самым успешным месяцем для рынка коллективных инвестиций с декабря 2021 года. Но из-за уровней, на которых находится рынок акций, и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ инвесторы предпочли уйти в самую консервативную категорию...
 
Россияне почти перестали "ходить" в онлайн кинотеатры
Доходы онлайн-кинотеатров от TVoD (покупка отдельного фильма или сериала) и EST (аренда) в январе - июне 2023 года упали до рекордного минимума - 2% от совокупной выручки видеосервисов, следует из данных исследовательской компании "ТМТ консалтинг",...
 
11 сентября 2023 года 11:33

Рынок акций РФ утром пытается подрасти вслед за миром, динамика "фишек" смешанная

Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник пытается подрасти вслед за мировыми фондовыми площадками и на фоне высокой нефти (Brent торгуется выше $90 за баррель), сдерживающим фактором выступает укрепление рубля. Лидирует в росте "Аэрофлот", подросли бумаги Сбербанка на сильном отчете.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3146,5 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1022,78 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар упал до 96,89 рубля (-0,9 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) за январь-август 2023 года получил 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума. "С начала года мы заработали 999 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%", - передал Греф журналистам через пресс-службу.

Сбербанк рассчитывает превысить текущий прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2023 год - свыше 22%.

Согласно отчету Сбербанка по РСБУ, в августе он получил порядка 141 млрд руб. чистой прибыли.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций торговля в боковой формации может продолжиться - ключевые уровни поддержки индекса Мосбиржи находятся в районе 3015-3025 пунктов, а сверху диапазоном сопротивления выступает область 3250-3300 пунктов. Удержать рынок от серьезного снижения могут нефтяные компании, для которых текущая цена на нефть выступает позитивным драйвером. На американском рынке наступает "неделя тишины" перед заседанием ФРС, однако макростатистика, которая выходит в среду-пятницу, определит направление торгов, полагают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3100-3160 пунктов.

"Не исключаем, что рынок может попробовать подрасти после четырех сессий падения. К тому же индекс в текущем году растет именно в понедельник. Однако отметим, что текущее укрепление рубля может изменить ситуацию, из-за чего рынок может продолжить снижаться. Считаем, что спросом должны пользоваться отдельные акции: Сбербанка, Мосбиржи и "Транснефти" (MOEX: TRNF), - считает аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник слабо позитивный: нефть Brent удерживается выше $90 за баррель, в Шанхае индексы растут на новых стимулах фондового рынка, в Японии банковский сектор на подъеме на слабых намеках о возможном прекращении политики отрицательных ставок Банка Японии, дорожают промышленные металлы.

На этом фоне акции российских нефтяников и металлургов могут показать небольшой отскок. Впрочем, главным вопросом для российского рынка остается предстоящее заседание ЦБ РФ, на котором может быть повышена ставка, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рубль укрепляется перед резким увеличением объемов продаж валюты ЦБ РФ на этой неделе и решением по процентной ставке, а также на фоне заявления помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля уже пройден.

Индекс Мосбиржи завершил минувшую неделю ниже сопротивления 3160 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что говорит о сохранении рисков возвращения к августовскому минимуму 3015 пунктов. Долларовый РТС остается немногим выше 1000 пунктов, удержать которые должна помочь стабилизация рубля. Интересные для российских инвесторов новости в ближайшие дни будут поступать с Восточного экономического форума, который продлится до 13 сентября, отмечает аналитик.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,1-0,2% на корпоративных новостях, однако снизились по итогам недели. За неделю Dow Jones просел на 0,7%, S&P 500 - на 1,3%, Nasdaq - на 1,9%.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в четверг выразил удовлетворение проделанной работой по снижению инфляции в США и отметил, что Федрезерв продолжит следить за поступающими статданными и принимать решение об изменении или сохранении ключевой процентной ставки на их основе.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,3-0,6%).

Экономика Японии во втором квартале выросла на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 1,5%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 1,3%, сообщает Trading Economics.

Также инвесторы оценивают опубликованные в субботу данные об инфляции в КНР.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз предполагал рост цен на 0,2%, отмечает Trading Economics. В июле они снизились впервые более чем за два года - на 0,3%. Относительно предыдущего месяца индекс CPI в августе поднялся на 0,3%.

Инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители в стране в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила максимальные с января 0,8%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 3% в годовом выражении (-4,4% в июле). Падение стало минимальным с марта, но наблюдается уже 11 месяцев подряд. По сравнению с предыдущим месяцем значение индекса PPI в августе повысилось впервые за девять месяцев - на 0,2%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник отыграли большую часть просадки на азиатской сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $90,63 за баррель (-0,01% и +0,8% в пятницу), октябрьская цена WTI - $87,25 за баррель (-0,3% и +0,7% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,4%, WTI - на 2,3%.

Трейдеры ждут публикации во вторник ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+17,8%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+10,3%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+8,5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+7,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+7%), "префы" ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+6,9%).

Подешевели акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-3,3%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 17,05 млрд рублей (из них 3,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,64 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 1,95 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 сентября 2023 года 19:42
Рубль заметно укрепился в понедельник, отыгрывая позитивные заявления российских властей
Москва. 11 сентября. Доллар США, евро и китайский юань заметно упали на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль вырос к основным мировым валютам благодаря целому ряду позитивных заявлений российских властей.    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 19:26
Рынок акций РФ начал неделю с отката индекса Мосбиржи к 3120п за счет укрепления рубля, выросли "префы" Транснефти
Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения рублевых цен blue chips за счет резкого укрепления рубля благодаря заявлениям российских властей, индекс Мосбиржи опустился в район 3120 пунктов во главе с расписками Ozon, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы и стабилизировалась нефть (Brent локально превышала $91 за баррель). Выросли "префы" "Транснефти" (+2,8%) в ожидании сплита бумаг.    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 19:20
Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 11 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов в основном немного сузились.    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 19:01
"БКС МИ" подтверждает долгосрочную рекомендацию "держать" для акций DocuSign
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает долгосрочную рекомендацию "держать" для акций сервиса электронной подписи DocuSign Inc., сообщается в обзоре аналитиков. "Компания доминирует на рынке цифровых подписей, который она, по сути, создала, и теперь расширяет бизнес в различных отраслевых...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 18:43
ЦБ РФ, скорее всего, ограничится подъемом ставки до 13% на сентябрьском заседании - "Велес Капитал"
ЦБ РФ, скорее всего, ограничится подъемом ключевой ставки до 13% годовых на сентябрьском заседании, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Вся последняя риторика регулятора свидетельствует в пользу дальнейшего ужесточения...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 18:22
Курс рубля будет колебаться в пределах 95-96 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"
Курс рубля будет колебаться в пределах 95-96 руб./$1 на текущей неделе, прогнозирует аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова. "Поскольку отток капитала остается значительным, рубль продолжает слабеть. Основной фактор ослабления рубля в августе - повышенный спрос на иностранную...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 18:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозными стоимостями на уровнях 311,5 рубля и 305,3 рубля за штуку соответственно, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Опубликованные результаты...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 17:44
Бумаги "Мать и дитя" остаются инвестиционно привлекательными - "Тинькофф Инвестиции"
Бумаги "Мать и дитя" могут быть интересны с точки зрения вложений в защитный сектор здравоохранения и возобновления выплаты дивидендов, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Маргарита Яковлева. "MD Medical Group, владеющая сетью частных клиник "Мать и дитя", опубликовала отчет по финансовым...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 17:23
Возможен подъем ставки ЦБР еще на 100-150 б.п. в сентябре - "Газпромбанк Инвестиции"
Возможен подъем ключевой ставки Банка России еще на 100-150 б.п. по итогам заседания 15 сентября 2023 года, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Мы видим возможность повышения ключевой ставки еще на 100-150 б.п. в сентябре для того, чтобы рынок понял серьезность намерений Банка России...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 17:01
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка и прогноз прибыли эмитента в 2023 году на уровне 1,5 трлн руб., сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Мы считаем, что банк выплатит дивиденд за 2023 год в размере 38 рублей на акцию (дивидендная доходность - 15%) Сейчас...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 16:36
Акции Alibaba сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность - Инвестбанк "Синара"
Акции Alibaba Group сохраняют инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. "Из-за невысокого интереса к ценным бумагам потребительского сектора компания объявила в понедельник, что откладывает размещение акций своей...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 16:12
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Duke Energy с прогнозной ценой $115
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции американской электроэнергетической компании Duke Energy с прогнозной стоимостью на уровне $115 за штуку, сообщается я в обзоре аналитиков. "На результатах Duke Energy, как и многих компаний сектора, отразилась необычно теплая зима,...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 15:55
Рубль днем усилил укрепление к основным валютам, отыгрывая позитивные заявления российских властей
Москва. 11 сентября. Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже в понедельник днем; рубль усилил рост к основным мировым валютам благодаря целому ряду позитивных заявлений российских властей.    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 15:44
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 300 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 245 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль эмитента по...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 15:24
ПСБ рекомендует покупать акции Сбербанка с прогнозной ценой на уровне 320 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать обыкновенные акции Сбербанка с прогнозной ценой на уровне 320 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, сообщается в обзоре эксперта Дмитрия Грицкевича. Сбербанк представил отчетность по РСБУ за первые...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.