Рынок акций РФ утром пытается подрасти вслед за миром, динамика "фишек" смешанная

Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник пытается подрасти вслед за мировыми фондовыми площадками и на фоне высокой нефти (Brent торгуется выше $90 за баррель), сдерживающим фактором выступает укрепление рубля. Лидирует в росте "Аэрофлот", подросли бумаги Сбербанка на сильном отчете.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3146,5 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1022,78 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар упал до 96,89 рубля (-0,9 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) за январь-август 2023 года получил 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума. "С начала года мы заработали 999 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%", - передал Греф журналистам через пресс-службу.

Сбербанк рассчитывает превысить текущий прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2023 год - свыше 22%.

Согласно отчету Сбербанка по РСБУ, в августе он получил порядка 141 млрд руб. чистой прибыли.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций торговля в боковой формации может продолжиться - ключевые уровни поддержки индекса Мосбиржи находятся в районе 3015-3025 пунктов, а сверху диапазоном сопротивления выступает область 3250-3300 пунктов. Удержать рынок от серьезного снижения могут нефтяные компании, для которых текущая цена на нефть выступает позитивным драйвером. На американском рынке наступает "неделя тишины" перед заседанием ФРС, однако макростатистика, которая выходит в среду-пятницу, определит направление торгов, полагают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3100-3160 пунктов.

"Не исключаем, что рынок может попробовать подрасти после четырех сессий падения. К тому же индекс в текущем году растет именно в понедельник. Однако отметим, что текущее укрепление рубля может изменить ситуацию, из-за чего рынок может продолжить снижаться. Считаем, что спросом должны пользоваться отдельные акции: Сбербанка, Мосбиржи и "Транснефти" (MOEX: TRNF), - считает аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник слабо позитивный: нефть Brent удерживается выше $90 за баррель, в Шанхае индексы растут на новых стимулах фондового рынка, в Японии банковский сектор на подъеме на слабых намеках о возможном прекращении политики отрицательных ставок Банка Японии, дорожают промышленные металлы.

На этом фоне акции российских нефтяников и металлургов могут показать небольшой отскок. Впрочем, главным вопросом для российского рынка остается предстоящее заседание ЦБ РФ, на котором может быть повышена ставка, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рубль укрепляется перед резким увеличением объемов продаж валюты ЦБ РФ на этой неделе и решением по процентной ставке, а также на фоне заявления помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля уже пройден.

Индекс Мосбиржи завершил минувшую неделю ниже сопротивления 3160 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что говорит о сохранении рисков возвращения к августовскому минимуму 3015 пунктов. Долларовый РТС остается немногим выше 1000 пунктов, удержать которые должна помочь стабилизация рубля. Интересные для российских инвесторов новости в ближайшие дни будут поступать с Восточного экономического форума, который продлится до 13 сентября, отмечает аналитик.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,1-0,2% на корпоративных новостях, однако снизились по итогам недели. За неделю Dow Jones просел на 0,7%, S&P 500 - на 1,3%, Nasdaq - на 1,9%.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в четверг выразил удовлетворение проделанной работой по снижению инфляции в США и отметил, что Федрезерв продолжит следить за поступающими статданными и принимать решение об изменении или сохранении ключевой процентной ставки на их основе.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,3-0,6%).

Экономика Японии во втором квартале выросла на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 1,5%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 1,3%, сообщает Trading Economics.

Также инвесторы оценивают опубликованные в субботу данные об инфляции в КНР.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз предполагал рост цен на 0,2%, отмечает Trading Economics. В июле они снизились впервые более чем за два года - на 0,3%. Относительно предыдущего месяца индекс CPI в августе поднялся на 0,3%.

Инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители в стране в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила максимальные с января 0,8%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 3% в годовом выражении (-4,4% в июле). Падение стало минимальным с марта, но наблюдается уже 11 месяцев подряд. По сравнению с предыдущим месяцем значение индекса PPI в августе повысилось впервые за девять месяцев - на 0,2%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник отыграли большую часть просадки на азиатской сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $90,63 за баррель (-0,01% и +0,8% в пятницу), октябрьская цена WTI - $87,25 за баррель (-0,3% и +0,7% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,4%, WTI - на 2,3%.

Трейдеры ждут публикации во вторник ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+17,8%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+10,3%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+8,5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+7,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+7%), "префы" ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+6,9%).

Подешевели акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-3,3%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 17,05 млрд рублей (из них 3,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,64 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 1,95 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").