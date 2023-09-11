"ВТБ Мои инвестиции" назвали самые интересные инвестиционные идеи на рынке акций РФ, сообщается в комментарии эксперта Алексея Корнилова.

"Мы позитивно смотрим на нефтяной сектор и отмечаем благоприятную макро-конъюнктуру, - пишет стратег. - Сектор меньше всего зависит от повышения ключевой ставки, цены на нефть восстановились, дисконт Urals к Brent сокращается, сейчас уже ниже $15. В первую очередь обращаем внимание на три нефтяные компании: "ЛУКОЙЛ", "Татнефть" и "Роснефть". Ориентируемся здесь на двузначную дивидендную доходность".

В потребительском секторе Корнилов выделяет X5 Group: компания опубликовала сильные финансовые результаты за II квартал 2023 года по МСФО. Рост выручки составил 19,2% г/г. Рентабельность EBITDA оказалась на высоком уровне - 7,9%. Акции компании торгуются с дисконтом к историческим уровням.

"Позитивно оцениваем в финансовом секторе на акции "Московской биржи". Объем торгов энергично восстанавливается, что положительно сказывается на комиссионном доходе, - указывает эксперт. - За II квартал 2023 года комиссионный доход компании увеличился на 19,8% кв/кв. Недавнее повышение ставки поможет компенсировать часть выбывших процентных доходов в будущем. Текущая динамика бизнеса указывает на то, что чистая прибыль компании в 2023 году может превысить 50 млрд руб., что станет для нее рекордом".

Также аналитик отдельно отметил "Группу Позитив". По его мнению, катализатором роста для акций "Группы Позитив" может стать проведение дня инвестора в ноябре, в рамках которого компания расскажет о планах будущего развития, разработке новых продуктов и выходе на зарубежные рынки".

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