ЦБР, скорее всего, поднимет ставку более чем на 100 б.п. в пятницу, 15 сентября - "КИТ Финанс Брокер"

Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку более чем на 100 б.п. по итогам заседания в пятницу, 15 сентября 2023 года, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Сейчас инфляция в России складывается ближе к верхней границе диапазона прогноза на текущий год в 5-6,5%, но, скорее всего, мы увидим значения выше. Поэтому ЦБ необходимо поднять ключевую ставку, чтобы оказать поддержку рублю, снизить экономическую активность, которая в свою очередь окажет давление на импортеров. Мы считаем, что Банк России поднимет ключевую ставку более чем на 100 б.п. на фоне сохраняющейся девальвации рубля. Российская валюта не реагирует на словесные интервенции регулятора, прошлое повышение ставки и запланированные продажи увеличенным объемом средства ФНБ для инвестирования. Чуть ранее было приостановлено бюджетное правило до конца текущего года", - отмечают эксперты в комментарии.

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