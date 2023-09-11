Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- Восточный экономический форум (ВЭФ);

- торговый баланс России в июле (16:00 МСК);

- финансовые результаты Сбербанка за август по РПБУ;

- финансовые результаты "Мать и Дитя" за I полугодие по МСФО;

- квартальные результаты Oracle.

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