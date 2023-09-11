Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 95-99 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 95-99 руб./$1, по паре евро/рубль - 103-106 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Рубль на Московской бирже показывает укрепление, - отмечает эксперт. - В качестве позитивных новостей - заявления о том, что бюджет РФ в августе исполнен с профицитом, а также о росте его нефтегазовых доходов. При этом доллар на мировом рынке поддерживает позитивная статистика по деловой активности в США. Нефтяные котировки продемонстрировали рост на фоне сообщений о продлении Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи до конца текущего года. В центре обсуждения - грядущее на неделе решение по ключевой ставке. ЦБ, вероятно, пойдет на ее повышение в свете продолжающегося роста индекса потребительских цен".

По мнению Тимошенко, рост ставки, если и будет, то, вероятно, не более чем на 100 б.п. При этом быстрого ощутимого влияния решения на курс рубля ожидать не стоит - сейчас практически отсутствует фактор керри-трейдинга. В более долгосрочной перспективе, более высокая ставка должна оказать давление на экономическую активность, в том числе, импортных операций, что, на взгляд эксперта, снизит давление на рубль.

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