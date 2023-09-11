Большинство факторов в текущий момент на стороне рубля - БКС Экспресс

Большинство факторов в текущий момент на стороне рубля, считает эксперт БКС экспресс Василий Карпунин.

"Цены на нефть остаются стабильно высокими, удерживаясь в районе $90 за баррель марки Brent. И есть все шансы на рост далее к ближайшему сопротивлению на $94. Ключевая ставка останется высокой, процентные ставки по долговым бумагам в последние дни сильно выросли вдоль всей кривой доходности. Плюс есть риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в пятницу. Спрос на импорт в новых условиях может замедляться в результате сокращения спроса на кредит из-за высокой ставки и ужесточения политики ЦБ РФ, - указывает аналитик в обзоре. - Ко всему этому добавим, что с четверга ЦБ РФ начнет выходить на валютный рынок с увеличенными объемами: юани будут продаваться с 14 по 22 сентября не на текущие 2,3 млрд руб., а на 21,4 млрд руб. И хотя эта мера должна просто абсорбировать избыточный спрос на валюту в условиях погашения выпуска еврооблигаций Минфина РФ на $3 млрд (16 сентября), влияние указанных операций локально все равно может привести к сильному перекосу в пользу укрепления рубля, особенно с момента их начала в четверг. Уверенность в укреплении рубля выразил и помощник президента РФ Максим Орешкин".

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