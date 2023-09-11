Рубль, возможно, сможет закрепиться около 97 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Курс рубля, возможно, сможет закрепиться около уровня в 97 руб./$1 на торгах в понедельник, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Значимых публикаций не ожидается, и котировки нефти марки Brent могут остаться в течение дня в диапазоне $90-91 за баррель, указывают эксперты инвестбанка.

"Доходности краткосрочных ОФЗ-ПД (срок погашения до 5 лет) выросли в пятницу на 30 б.п., у более длинных выпусков - на 15 б. п. Таким образом, кривая доходности стала инвертированной: на ближнем участке она находится на уровне 12,1%, на дальнем - 11,8%. Скорее всего, в преддверии заседания ЦБ РФ в пятницу, 15 сентября, инвесторы продолжат закладывать в котировки более высокие уровни ключевой ставки, поэтому в ближайшие дни доходности ОФЗ, вероятно, продолжат расти", - отмечают аналитики в комментарии.

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