Цены ОФЗ, скорее всего, будут расти на торгах в понедельник - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, будут пытаться скорректироваться вверх на торгах в понедельник на сложившемся фоне после сильного снижения прошлой недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Рынок ОФЗ на завершившейся торговой недели пережил заметное снижение котировок - кривая поднялась на 32-147 б.п., инверсия на участке 1-10 лет составила 29 б.п. (12,09% и 11,80% годовых соответственно). Текущая неделя перед заседанием ЦБ РФ в пятницу (15 сентября) будет "неделей тишины" без дополнительных комментариев регулятора. Рубль в пятницу и понедельник утром демонстрирует признаки стабилизации, что приостановит продажи ОФЗ, - указывает эксперт в комментарии. - Также в понедельник утром помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 году может оказаться ниже прогнозных 2% ВВП, а в 2024 году возможен и профицит. Это позитивный сигнал для госбумаг в части ограничений предложения нового долга. На этом фоне ожидаем, что котировки ОФЗ будут пытаться скорректироваться вверх после сильного снижения на прошлой неделе".

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