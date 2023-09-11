Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка подрасти в рамках коррекции на фоне укрепления рубля

Москва. 11 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка подрасти в рамках коррекции на фоне наметившегося укрепления курса рубля, что может несколько снизить ожидания в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на заседании 15 сентября, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу умеренным подъемом на корпоративных новостях, однако снизились по итогам недели. Сетевое издание MarketWatch отмечает опасения рынка в отношении динамики процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). "В недавних разговорах с институциональными инвесторами нам стало понятно, что инвесторы начинают все больше нервничать, - приводит этот ресурс слова главы отдела исследований Fundstrat Тома Ли. - Прежде всего их беспокоит, что экономика набирает такой ход, который может заставить ФРС повысить траекторию подъема [ставок]".

При этом президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в четверг выразил удовлетворение проделанной работой по снижению инфляции в США и отметил, что Федрезерв продолжит следить за поступающими статданными и принимать решение об изменении или сохранении ключевой процентной ставки на их основе. "Сейчас денежно-кредитная политика находится на очень хорошем уровне. Она оказывает желаемый эффект. В будущем мы продолжим следить за данными и задаваться вопросом, является ли ДКП достаточно ограничительной, или нам стоит снова повысить ставку", - цитирует Уильямса MarketWatch.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов в понедельник. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск прибавил 1,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%. Инвесторы оценивают опубликованные в субботу данные об инфляции в КНР. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе выросли на 0,1% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал рост цен на 0,2%. В июле они снизились впервые более чем за два года - на 0,3%. Относительно предыдущего месяца индекс CPI в августе поднялся на 0,3%. Инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители в стране в августе не изменилась по сравнению с июлем, составив 0,8%. Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 3% в годовом выражении (-4,4% в июле). Падение стало минимальным с марта, но наблюдается уже 11 месяцев подряд. По сравнению с предыдущим месяцем значение индекса PPI в августе повысилось впервые за девять месяцев - на 0,2%.

Значение японского индекса Nikkei 225 снизилось по итогам торгов на 0,43%. Экономика Японии во II квартале выросла на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 1,5%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 1,3%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 0,3% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 мск составила $90,44 за баррель, что на 0,23% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на 0,8% - до $90,65 за баррель, обновив максимум с 16 ноября 2022 года. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени опустились на 0,55% и составили $87,03 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на 0,7% - до $87,51 за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 2,4%, WTI - на 2,3%.

Откат котировок в понедельник, скорее всего, представляет собой техническую коррекцию, указывает Trading Economics. При этом котировки остаются под давлением опасений, связанных со слабым ростом китайской экономики. Китай вернулся к инфляции в августе, но она была медленнее прогноза. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в прошлом месяце выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем ожидали повышения цен на 0,2% после снижения на 0,3% в июле.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 8 сентября снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил всего 3,838 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,592 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,08% (в основном за счет заметного повышения стоимости облигаций "ГК Самолет БО-П12") и составил 106,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,1%, поднявшись до 856,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+1,84%), "РЖД-001P-05R" (+0,52%) и "Почта России-001Р-10" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,56%), "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (-0,44%) и "Магнит БО-004Р-01" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с "не менее 2,5 млрд рублей" до 4,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 14,59% годовых. Купоны ежемесячные.

ГТЛК полностью разместила 11 выпусков облигаций серий 005Р-01 - 005Р-09, 005Р-11 и 005Р-13 общим объемом 21,2 млрд рублей по закрытой подписке в пользу Минфина. Срок обращения всех выпусков - 25 лет, по всем займам предусмотрена амортизация.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку купонов цифровых облигаций для физических лиц в размере 11% годовых. Размещение займа начнется 11 сентября и будет проходить на платформе Московской биржи "Финуслуги". Планируемый объем выпуска - 3 млрд рублей, цена размещения - 100% от номинала (1 тыс. рублей - ИФ). Размещение и погашение осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода (за вычетом НДФЛ). Брокерский счет для покупки не нужен, ценные бумаги приобретаются через "Финуслуги" напрямую у эмитента. Продать бумаги эмитенту можно в любое время без потери накопленного дохода.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 13 сентября начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии 001P-27R. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, формула для расчета: ставка RUONIA +1,25%, размер ставки 1-го купона составит 12,22% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 8 сентября за час без премаркетинга. Объем займа пока не раскрывается.

Альфа-банк принял решение 26 сентября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-17 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 14-го купонного периода. Банк разместил 15-летние облигации в октябре 2016 года по ставке 9,5% годовых. Ставка текущего купона - 8,7% годовых, на 28 сентября по выпуску была запланирована оферта.