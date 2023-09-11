Вероятно уверенное укрепление рубля в начале текущей недели - ПСБ

Вероятно уверенное укрепление рубля по отношению к доллару США в начале текущей недели с выходом в диапазон 93-96 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Мы рассчитываем на развитие фазы укрепления рубля на неделе. Способствовать этому будут, по нашему мнению, во-первых, сохранение благоприятной ситуации на рынке нефти, а во-вторых - опасения ужесточения политики Банка России по итогам заседания 15 сентября и и расширения интервенций на рынке с четверга, а также перспектива введения дополнительных мер валютного контроля, которые способны охладить спекулятивный спрос на валюту, - указывает аналитик в комментарии. - Дополнительной новостной поддержкой для рубля в понедельник выступают заявления помощника президента РФ М. Орешкина о том, что пик ослабления рубля пройден и в ближайшие месяцы сформируется избыток предложения валюты. Ждем, что американская валюта останется под ощутимым давлением, рассчитываем на возврат доллара в диапазон 93-96 руб./$1, в котором он находился в конце августа, уже в понедельник-вторник. Сценарий ухода доллара в район 90 руб./$1 к концу текущего месяца вновь выглядит вполне реальным в случае, если регулятор и власти смогут пойти на системные меры поддержки позиций рубля на валютном рынке".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.