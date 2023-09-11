Техническая картина индекса Мосбиржи предполагает переход к консолидации в широком диапазоне - БКС Экспресс

Техническая картина по индексу Мосбиржи в целом предполагает переход от устойчивого растущего тренда в формат широкого диапазона консолидации, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи в пятницу просел еще на 1%. Таким образом, падение продолжалось четыре сессии подряд, что является самой продолжительной серией в 2023 году. В пятницу снижение проходило широким фронтом и затронуло большинство "голубых фишек". Негативный локальный сантимент продолжает поддерживаться ростом рублевых процентных ставок, ведь рынок облигаций непрерывно падает несколько недель. Объемы торгов в акциях в пятницу снизились относительно четверга. То есть давление продавцов уменьшилось, - пишет аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи техническая картина предполагает переход от устойчивого растущего тренда в формат широкого диапазона консолидации. Ключевые уровни поддержки находятся около 3015-3025 пунктов. А в целом зона потенциального торможения расположена ниже 3100 пунктов. Сверху диапазоном сопротивления выступает область 3250-3320 пунктов. В этих границах в ближайшее время индекс и может начать консолидироваться. Удержать рынок от сильного снижения могут в первую очередь нефтяные компании, выигрывающие от текущей рыночной конъюнктуры".

"Что касается конкретно сессии понедельника, то утренний фон в целом нейтральный. Допускаем торможение фазы коррекции. Риск лежит лишь на стороне валютного фактора. Так, в случае резкого укрепления рубля индекс Мосбиржи может вновь оказаться под временным давлением", - отмечает Карпунин.

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