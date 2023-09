Фондовые индексы США завершили неделю в минусе

Основные индексы Уолл-стрит выросли в пятницу на 0,1-0,2%, но завершили неделю в минусе. Рынки акций АТР движутся разнонаправленно в понедельник. Нефть дешевеет в понедельник утром.

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу умеренным подъемом на корпоративных новостях, однако снизились по итогам недели.

Сетевое издание MarketWatch отмечает опасения рынка в отношении динамики процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

"В недавних разговорах с институциональными инвесторами нам стало понятно, что инвесторы начинают все больше нервничать, - приводит этот ресурс слова главы отдела исследований Fundstrat Тома Ли. - Прежде всего их беспокоит, что экономика набирает такой ход, который может заставить ФРС повысить траекторию подъема [ставок]".

При этом президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в четверг выразил удовлетворение проделанной работой по снижению инфляции в США и отметил, что Федрезерв продолжит следить за поступающими статданными и принимать решение об изменении или сохранении ключевой процентной ставки на их основе.

"Сейчас денежно-кредитная политика находится на очень хорошем уровне. Она оказывает желаемый эффект. В будущем мы продолжим следить за данными и задаваться вопросом, является ли ДКП достаточно ограничительной, или нам стоит снова повысить ставку", - цитирует Уильямса MarketWatch.

Акции Kroger Co. (SPB: KR) подорожали на 3,1%. Эта сеть супермаркетов получила скорректированную прибыль во втором финквартале в размере $0,96 на акцию, что превзошло консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $0,91 на акцию. Кроме того, компания достигла принципиального соглашения с истцами об урегулировании основной части претензий, касающихся продаж опиоидных препаратов в ее аптеках, что будет стоить ей порядка $1,2 млрд.

Также поддержку котировкам бумаг Kroger оказала новость, что эта фирма и ритейлер Albertsons Companies Inc., чтобы убедить регуляторов одобрить их слияние, продадут 413 магазинов и 8 распределительных центров в 17 штатах США и округе Колумбия компании C&S Wholesale Grocers LLC за $1,9 млрд. Акции Albertsons прибавили в цене 2,5%.

Автопроизводитель General Motors (SPB: GM) предложил сотрудникам 10%-ное повышение зарплат наряду с другими изменениями в контрактах, стремясь предотвратить потенциально дорогостоящую забастовку. Его капитализация выросла на 1,2%, хотя глава профсоюза работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) Шон Фейн назвал предложение GM "оскорбительным".

Goldman Sachs Group (SPB: GS) планирует уволить около 1% сотрудников в рамках ежегодной кампании по оценке ресурсов, сообщила Financial Times. Рыночная стоимость банка увеличилась на 1,1%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 0,4% после снижения на 2,9% днем ранее из-за ограничений на использование iPhone китайскими чиновниками.

RH Inc. (SPB: RH) (ранее Restoration Hardware), выпускающая люксовую мебель и декор, во втором квартале финансового года снизила чистую прибыль на 37,4% в годовом выражении. Ее акции подешевели на 15,6%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 75,86 пункта (на 0,2%) - до 34576,59 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса стали акции Amgen (SPB: AMGN), подорожавшие на 2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,3% и Walt Disney Co. (SPB: DIS) - также на 1,3%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день повысилось на 6,35 пункта (на 0,1%) и составило 4457,49 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии поднялся на 12,69 пункта (на 0,1%) - до 13761,53 пункта.

За неделю Dow упал на 0,7%, S&P 500 - на 1,3%, Nasdaq - на 1,9%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов в понедельник.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск прибавил 1,2%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%.

Инвесторы оценивают опубликованные в субботу данные об инфляции в КНР.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз предполагал рост цен на 0,2%, отмечает Trading Economics. В июле они снизились впервые более чем за два года - на 0,3%. Относительно предыдущего месяца индекс CPI в августе поднялся на 0,3%.

Инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители в стране в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила максимальные с января 0,8%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 3% в годовом выражении (-4,4% в июле). Падение стало минимальным с марта, но наблюдается уже 11 месяцев подряд. По сравнению с предыдущим месяцем значение индекса PPI в августе повысилось впервые за девять месяцев - на 0,2%.

Лидерами падения на бирже в Гонконге выступают акции девелоперов Sun Hung Kai Properties (-9,6%), New World Development (-5,5%), Longfor Group Holdings (-4,6%) и Henderson Land Development (-4,5%). Капитализация разработчика видеоигр NetEase Inc. (SPB: NTES) повышается на 2,4%.

В Шанхае значительный рост демонстрируют бумаги технологических Triductor Technology (Suzhou) Inc. (+16,6%), Unionman Technology Co. Ltd. (+14,2%), Appotronics Corp. Ltd. (+11,4%) и Orbbec Inc. (+10,6%).

Значение японского индекса Nikkei 225 снижается на 0,4%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $90,55 за баррель, что на 10 центов (0,11%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на 73 цента (0,8%) - до $90,65 за баррель, обновив максимум с 16 ноября 2022 года.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 41 цент (0,47%) и составили $87,1 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на 64 цента (0,7%) - до $87,51 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,4%, WTI - на 2,3%.

Откат котировок в понедельник, скорее всего, представляет собой техническую коррекцию, указывает Trading Economics. При этом котировки остаются под давлением опасений, связанных со слабым ростом китайской экономики.

Китай вернулся к инфляции в августе, но она была медленнее прогноза. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в прошлом месяце выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем ожидали повышения цен на 0,2% после снижения на 0,3% в июле.

Трейдеры также ждут публикации во вторник ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку.

Экономика Японии во втором квартале выросла на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 1,5%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 1,3%, сообщает Trading Economics.

На торгах в Токио заметно дешевеют акции компаний из сферы недвижимости, в том числе Mitsui Fudosan - на 4,9%, Mitsubishi Estate - на 4,4%, Sumitomo Realty & Development - на 4,3%.

Список лидеров роста возглавляют представители финсектора. Так, рыночная стоимость Chiba Bank увеличивается на 6,1%, Resona Holdings - на 6%, Shizuoka Financial Group - на 5,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 5%, Fukuoka Financial Group - на 4,8%, Concordia Financial Group - на 4,7%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 0,3% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.

Бумаги Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, дорожают на 0,3%, капитализация горнодобывающей компании BHP растет на 1,4%.