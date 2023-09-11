.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль укрепляется к доллару и стабилен к юаню на старте торгов на фоне оптимистичных сигналов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале на уровне 4,9%
ВВП РФ во 2-м квартале 2023 года вырос на 4,9%, свидетельствует первая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Динамика показателя совпала с предварительной оценкой. Объем ВВП России за 2-й квартал составил в текущих ценах 39 трлн 392,4...
 
Август стал успешным для рынка коллективных инвестиций
Август стал самым успешным месяцем для рынка коллективных инвестиций с декабря 2021 года. Но из-за уровней, на которых находится рынок акций, и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ инвесторы предпочли уйти в самую консервативную категорию...
 
Россияне почти перестали "ходить" в онлайн кинотеатры
Доходы онлайн-кинотеатров от TVoD (покупка отдельного фильма или сериала) и EST (аренда) в январе - июне 2023 года упали до рекордного минимума - 2% от совокупной выручки видеосервисов, следует из данных исследовательской компании "ТМТ консалтинг",...
 
11 сентября 2023 года 09:00

Рубль укрепляется к доллару и стабилен к юаню на старте торгов на фоне оптимистичных сигналов

Москва. 11 сентября. Доллар США слабеет, юань почти стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль укрепляется на фоне комментариев относительно его динамики от представителей власти РФ и на данных об улучшении показателей российского бюджета.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,40 руб./$1 (-38 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 52,16 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 13,27 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль сохраняет позитивный настрой в понедельник утром на фоне оптимистичных комментариев относительно его динамики со стороны представителей властей, на ожиданиях нового повышения ключевой ставки ЦБ, а также с учетом улучшения показателей российского бюджета. В конце минувшей недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд рублей, по итогам года уровень дефицита может уложиться в изначальный план в 2% ВВП.

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во II квартале на 4,9% в годовом выражении после снижения на 1,8% в I квартале. Оценка Росстата за I полугодие 2023 года также осталась неизменной - рост на 1,6% к I полугодию 2022 года. С исключением сезонного фактора Росстат оценил рост ВВП во II квартале на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,7% в I квартале.

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума, что пиковые точки ослабления курса рубля позади, в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов.

"В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке", - ответил Орешкин на вопрос об ожиданиях относительно развития ситуации на валютном рынке.

Участники валютного рынка находятся в ожидании решения Центробанка России. Зампред Банка России Алексей Заботкин 5 сентября в беседе с журналистами отметил, что проинфляционные риски остаются значительными, и ЦБ не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября. Как сообщалось. ЦБ с 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12,0% годовых. До этого, в июле, ставка была повышена на 100 б.п. - до 8,5% годовых.

Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что в ближайшие месяцы ожидать изменений не стоит.

"В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ будет удерживать ставку на 12% в ближайшие месяцы. Текущее значение уже достаточно высокое (за период с 2015 по 2023 год 90% времени ключевая ставка была ниже текущего уровня), чтобы дополнительно не повышать ставку, но и о ее снижении речи не идет", - говорится в комментарии экономистов SberCIB, переданном через пресс-службу.

Они считают, что заявления представителей Банка России о возможном повышении ключевой ставки были связаны с желанием регулятора увидеть более сильное ужесточение финансовых условий в ответ на августовское решение.

Аналитики отмечают, что ближний участок кривой ОФЗ еще несколько дней назад находился заметно ниже ключевой ставки. Банку России, по их мнению, потребуется больше времени, чтобы оценить достаточность ужесточения денежно-кредитной политики в июле-августе.

"Риск повышения ставки тоже высок: например, он может реализоваться, если курс рубля к доллару в предстоящие дни закрепится выше 100 рублей", - отмечают эксперты.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. Она подчеркнула, что решение в августе было принято исходя из возросших рисков ценовой стабильности.

"В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - отметила председатель ЦБ.

Сигналы с внешних рынков противоречивы. Нефтяные котировки немного снижаются после уверенного роста на фоне опасений, что рынок столкнется с нехваткой предложения в результате продления Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи до конца 2023 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $90,45 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,02 за баррель, что на 0,56% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник демонстрируют смешанную динамику: китайский CSI 300 поднялся на 0,31%, японский Nikkei 225 снизился на 0,51%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,79%, южнокорейский Kospi стабилен, опускаясь на 0,01%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,14%.

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу умеренным подъемом на корпоративных новостях, однако снизились по итогам недели. Сетевое издание MarketWatch отмечает опасения рынка в отношении динамики процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

"В недавних разговорах с институциональными инвесторами нам стало понятно, что инвесторы начинают все больше нервничать, - приводит этот ресурс слова главы отдела исследований Fundstrat Тома Ли. - Прежде всего их беспокоит, что экономика набирает такой ход, который может заставить ФРС повысить траекторию подъема [ставок]".

При этом президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в четверг выразил удовлетворение проделанной работой по снижению инфляции в США и отметил, что Федрезерв продолжит следить за поступающими статданными и принимать решение об изменении или сохранении ключевой процентной ставки на их основе.

"Сейчас денежно-кредитная политика находится на очень хорошем уровне. Она оказывает желаемый эффект. В будущем мы продолжим следить за данными и задаваться вопросом, является ли ДКП достаточно ограничительной, или нам стоит снова повысить ставку", - цитирует Уильямса MarketWatch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 сентября 2023 года 19:42
Рубль заметно укрепился в понедельник, отыгрывая позитивные заявления российских властей
Москва. 11 сентября. Доллар США, евро и китайский юань заметно упали на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль вырос к основным мировым валютам благодаря целому ряду позитивных заявлений российских властей.    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 19:26
Рынок акций РФ начал неделю с отката индекса Мосбиржи к 3120п за счет укрепления рубля, выросли "префы" Транснефти
Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения рублевых цен blue chips за счет резкого укрепления рубля благодаря заявлениям российских властей, индекс Мосбиржи опустился в район 3120 пунктов во главе с расписками Ozon, в то время как внешние площадки подавали позитивные сигналы и стабилизировалась нефть (Brent локально превышала $91 за баррель). Выросли "префы" "Транснефти" (+2,8%) в ожидании сплита бумаг.    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 19:20
Цены евробондов РФ продемонстрировали в понедельник боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 11 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов в основном немного сузились.    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 19:01
"БКС МИ" подтверждает долгосрочную рекомендацию "держать" для акций DocuSign
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает долгосрочную рекомендацию "держать" для акций сервиса электронной подписи DocuSign Inc., сообщается в обзоре аналитиков. "Компания доминирует на рынке цифровых подписей, который она, по сути, создала, и теперь расширяет бизнес в различных отраслевых...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 18:43
ЦБ РФ, скорее всего, ограничится подъемом ставки до 13% на сентябрьском заседании - "Велес Капитал"
ЦБ РФ, скорее всего, ограничится подъемом ключевой ставки до 13% годовых на сентябрьском заседании, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Вся последняя риторика регулятора свидетельствует в пользу дальнейшего ужесточения...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 18:22
Курс рубля будет колебаться в пределах 95-96 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"
Курс рубля будет колебаться в пределах 95-96 руб./$1 на текущей неделе, прогнозирует аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова. "Поскольку отток капитала остается значительным, рубль продолжает слабеть. Основной фактор ослабления рубля в августе - повышенный спрос на иностранную...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 18:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозными стоимостями на уровнях 311,5 рубля и 305,3 рубля за штуку соответственно, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Опубликованные результаты...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 17:44
Бумаги "Мать и дитя" остаются инвестиционно привлекательными - "Тинькофф Инвестиции"
Бумаги "Мать и дитя" могут быть интересны с точки зрения вложений в защитный сектор здравоохранения и возобновления выплаты дивидендов, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Маргарита Яковлева. "MD Medical Group, владеющая сетью частных клиник "Мать и дитя", опубликовала отчет по финансовым...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 17:23
Возможен подъем ставки ЦБР еще на 100-150 б.п. в сентябре - "Газпромбанк Инвестиции"
Возможен подъем ключевой ставки Банка России еще на 100-150 б.п. по итогам заседания 15 сентября 2023 года, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Мы видим возможность повышения ключевой ставки еще на 100-150 б.п. в сентябре для того, чтобы рынок понял серьезность намерений Банка России...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 17:01
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка и прогноз прибыли эмитента в 2023 году на уровне 1,5 трлн руб., сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Мы считаем, что банк выплатит дивиденд за 2023 год в размере 38 рублей на акцию (дивидендная доходность - 15%) Сейчас...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 16:36
Акции Alibaba сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность - Инвестбанк "Синара"
Акции Alibaba Group сохраняют инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. "Из-за невысокого интереса к ценным бумагам потребительского сектора компания объявила в понедельник, что откладывает размещение акций своей...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 16:12
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Duke Energy с прогнозной ценой $115
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции американской электроэнергетической компании Duke Energy с прогнозной стоимостью на уровне $115 за штуку, сообщается я в обзоре аналитиков. "На результатах Duke Energy, как и многих компаний сектора, отразилась необычно теплая зима,...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 15:55
Рубль днем усилил укрепление к основным валютам, отыгрывая позитивные заявления российских властей
Москва. 11 сентября. Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже в понедельник днем; рубль усилил рост к основным мировым валютам благодаря целому ряду позитивных заявлений российских властей.    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 15:44
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 300 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 245 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль эмитента по...    читать дальше
.
11 сентября 2023 года 15:24
ПСБ рекомендует покупать акции Сбербанка с прогнозной ценой на уровне 320 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать обыкновенные акции Сбербанка с прогнозной ценой на уровне 320 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, сообщается в обзоре эксперта Дмитрия Грицкевича. Сбербанк представил отчетность по РСБУ за первые...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.