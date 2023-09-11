Рубль укрепляется к доллару и стабилен к юаню на старте торгов на фоне оптимистичных сигналов

Москва. 11 сентября. Доллар США слабеет, юань почти стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль укрепляется на фоне комментариев относительно его динамики от представителей власти РФ и на данных об улучшении показателей российского бюджета.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,40 руб./$1 (-38 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 52,16 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 13,27 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль сохраняет позитивный настрой в понедельник утром на фоне оптимистичных комментариев относительно его динамики со стороны представителей властей, на ожиданиях нового повышения ключевой ставки ЦБ, а также с учетом улучшения показателей российского бюджета. В конце минувшей недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд рублей, по итогам года уровень дефицита может уложиться в изначальный план в 2% ВВП.

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во II квартале на 4,9% в годовом выражении после снижения на 1,8% в I квартале. Оценка Росстата за I полугодие 2023 года также осталась неизменной - рост на 1,6% к I полугодию 2022 года. С исключением сезонного фактора Росстат оценил рост ВВП во II квартале на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,7% в I квартале.

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума, что пиковые точки ослабления курса рубля позади, в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов.

"В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке", - ответил Орешкин на вопрос об ожиданиях относительно развития ситуации на валютном рынке.

Участники валютного рынка находятся в ожидании решения Центробанка России. Зампред Банка России Алексей Заботкин 5 сентября в беседе с журналистами отметил, что проинфляционные риски остаются значительными, и ЦБ не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября. Как сообщалось. ЦБ с 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12,0% годовых. До этого, в июле, ставка была повышена на 100 б.п. - до 8,5% годовых.

Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что в ближайшие месяцы ожидать изменений не стоит.

"В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ будет удерживать ставку на 12% в ближайшие месяцы. Текущее значение уже достаточно высокое (за период с 2015 по 2023 год 90% времени ключевая ставка была ниже текущего уровня), чтобы дополнительно не повышать ставку, но и о ее снижении речи не идет", - говорится в комментарии экономистов SberCIB, переданном через пресс-службу.

Они считают, что заявления представителей Банка России о возможном повышении ключевой ставки были связаны с желанием регулятора увидеть более сильное ужесточение финансовых условий в ответ на августовское решение.

Аналитики отмечают, что ближний участок кривой ОФЗ еще несколько дней назад находился заметно ниже ключевой ставки. Банку России, по их мнению, потребуется больше времени, чтобы оценить достаточность ужесточения денежно-кредитной политики в июле-августе.

"Риск повышения ставки тоже высок: например, он может реализоваться, если курс рубля к доллару в предстоящие дни закрепится выше 100 рублей", - отмечают эксперты.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. Она подчеркнула, что решение в августе было принято исходя из возросших рисков ценовой стабильности.

"В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - отметила председатель ЦБ.

Сигналы с внешних рынков противоречивы. Нефтяные котировки немного снижаются после уверенного роста на фоне опасений, что рынок столкнется с нехваткой предложения в результате продления Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи до конца 2023 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $90,45 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,02 за баррель, что на 0,56% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник демонстрируют смешанную динамику: китайский CSI 300 поднялся на 0,31%, японский Nikkei 225 снизился на 0,51%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,79%, южнокорейский Kospi стабилен, опускаясь на 0,01%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,14%.

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу умеренным подъемом на корпоративных новостях, однако снизились по итогам недели. Сетевое издание MarketWatch отмечает опасения рынка в отношении динамики процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

"В недавних разговорах с институциональными инвесторами нам стало понятно, что инвесторы начинают все больше нервничать, - приводит этот ресурс слова главы отдела исследований Fundstrat Тома Ли. - Прежде всего их беспокоит, что экономика набирает такой ход, который может заставить ФРС повысить траекторию подъема [ставок]".

При этом президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в четверг выразил удовлетворение проделанной работой по снижению инфляции в США и отметил, что Федрезерв продолжит следить за поступающими статданными и принимать решение об изменении или сохранении ключевой процентной ставки на их основе.

"Сейчас денежно-кредитная политика находится на очень хорошем уровне. Она оказывает желаемый эффект. В будущем мы продолжим следить за данными и задаваться вопросом, является ли ДКП достаточно ограничительной, или нам стоит снова повысить ставку", - цитирует Уильямса MarketWatch.