Возможны новые краткосрочные скачки роста котировок нефти - БКС Экспресс

Возможны новые скачки роста котировок нефти марки Brent в краткосрочной перспективе, при этом текущие уровни уже выглядят вполне справедливыми, считают аналитики БКС Экспресс

"Цены на нефть в прошедшую пятницу вернулись к росту, удержавшись выше уровня поддержки $89 за баррель. На рынке преобладает оптимизм. Участники уверенны в дефиците и не видят весомых поводов для перестановки ценовых уровней ниже. Буровая активность в США остается слабой и не дает поводов для пересмотра прогнозов по добыче, - отмечают эксперты в обзоре. - На текущей неделе рынок будет следить за свежими прогнозами по рынку нефти от наиболее авторитетных аналитических агентств: EIA и ОПЕК опубликуют отчеты во вторник, МЭА представит свой доклад в среду. Свежие прогнозы должны учитывать продление добровольных сокращений от Саудовской Аравии и России и соответствующие корректировки ожидаемого баланса. Фьючерсы на нефть марки Brent формируют консолидацию в районе $90 за баррель. Горизонтальный характер коррекции после реализовавшейся волны роста указывает на силу инструмента и позволяет допускать новые скачки роста в краткосрочной перспективе. Между тем текущие уровни уже выглядят вполне справедливо".

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