Рубль в пятницу вырос к основным валютам на данных об улучшении показателей бюджета РФ

Москва. 8 сентября. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря данным об улучшении показателей российского бюджета.

Курс доллара США составил 97,78 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 46,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,79 руб./EUR1, подешевев на 61,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 53,25 копейки - до 100,94 руб. Курс китайского юаня ослаб на 15 копеек - до 13,27 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару, евро и китайскому юаню в последний торговый день недели благодаря данным об улучшении показателей российского бюджета. Об этом днем в пятницу сообщили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Минфин РФ. По словам Мишустина, федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд рублей, по итогам года уровень дефицита может уложиться в изначальный план в 2% ВВП.

"Экономика адаптируется к текущим вызовам, по итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил около 230 млрд рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще около 140 млрд рублей плюс. Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили 1,820 трлн рублей, это на 56,5% больше уровня прошлого года. В целом такие показатели стали следствием активного развития экономики", - сказал он на совещании по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Нефтегазовые поступления, отметил премьер, по данным Минфина, восстановились и "с сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения".

Расходы после периода авансирования вернулись к традиционным показателям и по итогам августа составили около 2,240 трлн рублей.

Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП.

Месяцем ранее дефицит, по оценке Минфина, составлял 2,817 трлн рублей, или 1,8% ВВП. Таким образом, простое сравнение говорит о том, что в августе наблюдался профицит 456 млрд рублей. Однако премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу озвучил данные по профициту на уровне 230 млрд рублей, вероятно основываясь на уточненной информации по исполнению за январь-июль.

В целом на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. По словам Мишустина, "устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП". Хотя ранее министр финансов РФ Антон Силуанов не исключал, что он может быть и больше - 2-2,5% ВВП.

Доходы бюджета в январе-августе составили 16,990 трлн рублей, что на 3,5% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года.

Нефтегазовые доходы составили 4,836 трлн рублей и снизились на 38,2% г/г. Месячная динамика нефтегазовых доходов, по мнению Минфина, вышла на уровень, значимо превышающий их базовый размер (8 трлн рублей в год).

Расходы бюджета за 8 месяцев составили 19,351 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 12% г/г.

"Российский рубль в пятницу попытался закрепиться ниже 98 за доллар. Участники рынка начали закладывать вероятность дальнейшего повышения ключевой процентной ставки на заседании Банка России 15 сентября. Завершение этой недели ростом может дать позитивный импульс рублю на следующей неделе", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"По всей видимости, поддержку рублю оказывают ожидания роста продаж валюты со стороны экспортеров и Центробанка. Плюс к этому на стороне более крепкого курса рубля играет фактор ожиданий нового повышения ключевой ставки ЦБ на заседании 15 сентября, поскольку последняя статистика по инфляции усилила ожидания такого шага. Увеличение продаж валюты Центробанком с 14 по 22 сентября может благоприятно сказаться на курсе рубля, в результате чего его позиции против доллара, евро и юаня могут укрепиться. Однако мера ЦБ относится к очень короткому периоду времени, поэтому после 20-х чисел сентября мы снова можем увидеть ослабление рубля", - рассказал "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом на фоне опасений, что рынок столкнется с нехваткой предложения в результате продления Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи до конца 2023 года.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,92% - до $90,75 за баррель. Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,9% - до $87,65 за баррель.

На этой неделе оба сорта подорожали более чем на 2% на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти.

Тем временем в четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей.

Внимание рынка постепенно переключается на сентябрьские заседания ведущих центробанков мира. На следующей неделе решение по ставке примет Европейский центральный банк, а через неделю состоятся заседания Банка Англии и Федеральной резервной системы.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 27,2 копейки, до 97,9241 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,04 копейки, до 104,8872 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 24,47 копейки по отношению к четвергу и составил 97,9282 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 31,5 копейки и составил 98,1821 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 175,24 млн, из которых $320,514 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $854,726 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 48,12 копейки, до 104,8537 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 29,85 копейки, до 104,9218 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR378,087 млн, из которых EUR77,861 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR300,226 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 сентября поднялась на 5 базисных пунктов - до 11,96% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно четверга на 12 базисных пунктов - до 11,14% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 8,92% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 2 базисных пункта, до 8,18% годовых.