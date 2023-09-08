.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в пятницу вырос к основным валютам на данных об улучшении показателей бюджета РФ
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале на уровне 4,9%
ВВП РФ во 2-м квартале 2023 года вырос на 4,9%, свидетельствует первая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Динамика показателя совпала с предварительной оценкой. Объем ВВП России за 2-й квартал составил в текущих ценах 39 трлн 392,4...
 
Ограничения на снятие наличной валюты в РФ продлены еще на полгода
Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении ЦБ. Эти ограничения сохраняются из-за действующих против России санкций, которые запрещают отечественным финансовым...
 
Сбербанк предлагает: оборотные штрафы за утечки персданных - лишь в исключительных случаях
Сбербанк предлагает применять оборотные штрафы в отношении оператора персональных данных (ПДн) только в "исключительных случаях", когда его действия или бездействие нанесли вред субъектам данных, то есть гражданам, в результате утечки. Свою позицию...
 
08 сентября 2023 года 19:45

Рубль в пятницу вырос к основным валютам на данных об улучшении показателей бюджета РФ

Москва. 8 сентября. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря данным об улучшении показателей российского бюджета.

Курс доллара США составил 97,78 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 46,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,79 руб./EUR1, подешевев на 61,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 53,25 копейки - до 100,94 руб. Курс китайского юаня ослаб на 15 копеек - до 13,27 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару, евро и китайскому юаню в последний торговый день недели благодаря данным об улучшении показателей российского бюджета. Об этом днем в пятницу сообщили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Минфин РФ. По словам Мишустина, федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд рублей, по итогам года уровень дефицита может уложиться в изначальный план в 2% ВВП.

"Экономика адаптируется к текущим вызовам, по итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил около 230 млрд рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще около 140 млрд рублей плюс. Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили 1,820 трлн рублей, это на 56,5% больше уровня прошлого года. В целом такие показатели стали следствием активного развития экономики", - сказал он на совещании по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Нефтегазовые поступления, отметил премьер, по данным Минфина, восстановились и "с сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения".

Расходы после периода авансирования вернулись к традиционным показателям и по итогам августа составили около 2,240 трлн рублей.

Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП.

Месяцем ранее дефицит, по оценке Минфина, составлял 2,817 трлн рублей, или 1,8% ВВП. Таким образом, простое сравнение говорит о том, что в августе наблюдался профицит 456 млрд рублей. Однако премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу озвучил данные по профициту на уровне 230 млрд рублей, вероятно основываясь на уточненной информации по исполнению за январь-июль.

В целом на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. По словам Мишустина, "устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП". Хотя ранее министр финансов РФ Антон Силуанов не исключал, что он может быть и больше - 2-2,5% ВВП.

Доходы бюджета в январе-августе составили 16,990 трлн рублей, что на 3,5% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года.

Нефтегазовые доходы составили 4,836 трлн рублей и снизились на 38,2% г/г. Месячная динамика нефтегазовых доходов, по мнению Минфина, вышла на уровень, значимо превышающий их базовый размер (8 трлн рублей в год).

Расходы бюджета за 8 месяцев составили 19,351 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 12% г/г.

"Российский рубль в пятницу попытался закрепиться ниже 98 за доллар. Участники рынка начали закладывать вероятность дальнейшего повышения ключевой процентной ставки на заседании Банка России 15 сентября. Завершение этой недели ростом может дать позитивный импульс рублю на следующей неделе", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"По всей видимости, поддержку рублю оказывают ожидания роста продаж валюты со стороны экспортеров и Центробанка. Плюс к этому на стороне более крепкого курса рубля играет фактор ожиданий нового повышения ключевой ставки ЦБ на заседании 15 сентября, поскольку последняя статистика по инфляции усилила ожидания такого шага. Увеличение продаж валюты Центробанком с 14 по 22 сентября может благоприятно сказаться на курсе рубля, в результате чего его позиции против доллара, евро и юаня могут укрепиться. Однако мера ЦБ относится к очень короткому периоду времени, поэтому после 20-х чисел сентября мы снова можем увидеть ослабление рубля", - рассказал "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом на фоне опасений, что рынок столкнется с нехваткой предложения в результате продления Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи до конца 2023 года.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,92% - до $90,75 за баррель. Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,9% - до $87,65 за баррель.

На этой неделе оба сорта подорожали более чем на 2% на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти.

Тем временем в четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей.

Внимание рынка постепенно переключается на сентябрьские заседания ведущих центробанков мира. На следующей неделе решение по ставке примет Европейский центральный банк, а через неделю состоятся заседания Банка Англии и Федеральной резервной системы.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 27,2 копейки, до 97,9241 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,04 копейки, до 104,8872 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 24,47 копейки по отношению к четвергу и составил 97,9282 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 31,5 копейки и составил 98,1821 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 175,24 млн, из которых $320,514 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $854,726 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 48,12 копейки, до 104,8537 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 29,85 копейки, до 104,9218 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR378,087 млн, из которых EUR77,861 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR300,226 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 сентября поднялась на 5 базисных пунктов - до 11,96% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно четверга на 12 базисных пунктов - до 11,14% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 8,92% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 2 базисных пункта, до 8,18% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 сентября 2023 года 19:55
Рынок акций РФ завершил неделю откатом к 3140п по индексу Мосбиржи, в пятницу вырос Ростелеком на новостях
Москва. 8 сентября. Рынок акций завершил неделю коррекционным снижением из-за ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий дальнейшего роста ставки ЦБ РФ, сдерживающим "медведей" фактором выступила подросшая нефть (Brent поднялась к $90,7 за баррель). Индекс Мосбиржи опустился в район 3140 пунктов, подросли в пятницу бумаги "Ростелекома" (+1,5%) на дивидендных новостях.    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 19:50
Рынок акций РФ в начале сентября просел в рамках коррекции
Рынок акций РФ на минувшей неделе проторговывал область вокруг 3150 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, а также переоценки политических рисков после крушения самолета в Тверской области, среди пассажиров которого, предположительно, был бизнесмен и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 19:09
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 8 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 18:58
Котировки нефти могут перейти в диапазон $85-90/барр. на следующей неделе - ПСБ
Котировки нефти могут перейти в диапазон $85-90 за баррель Brent на следующей неделе, отмечается в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки Brent на этой неделе поднимались выше $90/барр., впервые с конца 2022 года, на фоне продления Россией и Саудовской Аравии добровольного...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 18:31
"БКС МИ" повысил целевую цену "префов" Транснефти до 190000 руб
"БКС МИ" повысил целевую цену привилегированных акций Транснефти до 190000 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается на портале БКС Экспресс. "Сильные результаты Транснефти за I полугодие 2023 года улучшили наши и без того позитивные ожидания дивидендов за год, а потенциальный...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 18:07
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Dell Technologies до $90
"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Dell Technologies с $70 до $90 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Потенциал роста составляет 30% с текущих уровней. "Мы полагаем, что цикл спада на рынке ПК Dell по большей части пройден....    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 17:41
Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется к росту в перспективе недели - "Тинькофф Инвестиции"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется к росту в перспективе недели, инвесторам стоит обратить внимание на акции "Магнита", "ЛУКОЙЛа", "Яндекса", "НОВАТЭКа" и "префы" "Сургутнефтегаза", отмечается в комментарии аналитика "Тинькофф Инвестиций" Кирилла Комарова. "Индекс Мосбиржи с начала месяца...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 17:16
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Arista Networks с целью $225
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендуют покупать акции Arista Networks с целевой ценой $225 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Arista Networks - один из наших фаворитов на 2023 год, - пишут эксперты. - Компания...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 16:45
Цены акций производителей удобрений РФ могут снизиться в ближайшей перспективе - "Газпромбанк Инвестиции"
Цены акций производителей удобрений РФ могут снизиться в ближайшей перспективе, говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции". "Три публичных производителя удобрений - "Акрон", "КуйбышевАзот" и "ФосАгро" - отчитались по итогам первого полугодия 2023 года, - пишут эксперты. - Несмотря на...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 16:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Oracle с целью $140
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $120, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует квартальный отчет в...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 15:44
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "лонг в акциях HeadHunter против VK"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "лонг" в акциях HeadHunter против "шорта" в акциях VK ", открытую 18 августа 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Коррекция на рынке акций в последние дни - индекс Мосбиржи -3% с...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 15:41
Рубль днем укрепляется к основным валютам на данных об улучшении показателей бюджета РФ
Москва. 8 сентября. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже в пятницу днем; рубль подрастает к бивалютной корзине благодаря данным об улучшении показателей российского бюджета.    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 15:16
Фондовые индексы РФ могут остаться под давлением на следующей неделе - "Велес Капитал"
Фондовые индексы РФ могут остаться под давлением на следующей неделе ввиду ухудшения настроений за рубежом и отсутствия веских корпоративных драйверов для роста, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе при прочих...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 14:52
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "лонг в акциях Splunk против IBM"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "лонг" в акциях Splunk Inc. против "шорта" в акциях International Business Machines ( IBM)", открытую 24 июля 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. Аналитики отмечают, что с момента выхода...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 14:26
"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив акции "Татнефти", Whoosh, "ММК" и "Северстали", а также добавив акции "Транснефти", Positive Technologies, "Мечела" и "Русала", сообщается в материале. Текущий состав списка: "ЛУКОЙЛ", "Роснефть",...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.