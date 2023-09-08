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08 сентября 2023 года 19:55

Рынок акций РФ завершил неделю откатом к 3140п по индексу Мосбиржи, в пятницу вырос Ростелеком на новостях

Москва. 8 сентября. Рынок акций завершил неделю коррекционным снижением из-за ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий дальнейшего роста ставки ЦБ РФ, сдерживающим "медведей" фактором выступила подросшая нефть (Brent поднялась к $90,7 за баррель). Индекс Мосбиржи опустился в район 3140 пунктов, подросли в пятницу бумаги "Ростелекома" (+1,5%) на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3142,88 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1012,4 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 97,79 рубля (-0,46 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС снизились на 2,7-4,1%, доллар вырос на 1,7 рубля.

Проект директивы о дивидендах "Ростелекома" за 2022 год находится на финальном согласовании в правительстве, документ может быть направлен в компанию в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к совету директоров компании. "Директива находится на согласовании в правительстве. Минфин согласовал. Проект (директивы - ИФ.) уже в аппарате правительства визируется", - сказал он.

Ранее источник, близкий к совету директоров компании, говорил "Интерфаксу", что проект директивы также согласован Минцифры, размер выплат за 2022 год будет сопоставим с прошлогодним.

Кроме "Ростелекома" выросли в пятницу бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%) и расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,2%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -1,2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций попытался начать торги пятницы с отскока вверх, однако индекс Мосбиржи быстро опустился в "красную зону" и большую часть дня провел в умеренном "минусе". Рубль проявлял склонность к укреплению, а фактор приближения выходных еще больше охладил интерес покупателей. Кроме того, поднявшаяся доходность облигаций постепенно смещает фокус внимания многих инвесторов на долговой рынок.

Тем не менее, динамика спада затормозилась при подходе индекса МосБиржи к рубежу 3100 пунктов, и на будущей неделе рынок покажет скорее отскок, нежели уход в более глубокую коррекцию, считает эксперт.

Во-первых, несмотря на давление глобального доллара цены на нефть остаются на относительно комфортных уровнях, и на данный момент не видно причин, по которым бы они сильно изменились в краткосрочной перспективе. Во-вторых, рынок в основном сбросил локальную перегретость, и на текущих ценовых уровнях может найтись немало инвесторов, желающих купить подешевевшие бумаги. В-третьих, компании возвращаются к раскрытию отчетностей, что само по себе позитивно, но и сами результаты во многих случаях внушают оптимизм. Также на рынке сохраняются дивидендные ожидания, пояснил Бахтин.

Поворотным моментом может стать понедельник, когда обычно реализуется отложенный с конца предыдущей недели спрос. Кроме того, в этот день тяжеловес Сбербанк (MOEX: SBER) опубликует финансовые результаты по РПБУ за август. Прогноз по индексу Мосбиржи на 11 сентября - 3125-3250 пунктов, полагает эксперт "БКС МИ".

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, в пятницу на рынке акций РФ преобладали негативные настроения, но в отличие от предыдущего дня, были бумаги, которые смогли завершить торги в "плюсе". Против рынка двигались "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF), сумев полностью восстановить потери предыдущего дня. В следующую пятницу состоится совет директоров компании, где может быть принято решение произвести сплит акций.

Вновь порадовали инвесторов акции автопроизводителей: бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) приблизились к годовому максимуму, заметно также прибавили в цене акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ).

"Если говорить про предстоящую неделю, то она будет непростой для акций. Вряд ли ситуация изменится в лучшую сторону до заседания ЦБ РФ. В целом, и после заседания, если не произойдет неожиданных сюрпризов, не ждем, что рынок сразу вернется к росту. Вполне вероятно, что в понедельник мы увидим рост с последующим сползанием индекса МосБиржи под отметку 3100 пунктов к пятнице, когда состоится заседания ЦБ по ключевой ставке. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от итогов заседания, а также риторики регулятора", - считает Головинов.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также считает, что одной из основных идей "медведей" являются выросшие ожидания повышения ставки ЦБ РФ, что сделает акции менее привлекательными в сравнении с облигациями.

В среду Минфин проводил аукционы ОФЗ, но был вынужден признать их несостоявшимися из-за отсутствия достаточного спроса. По сути, это указало рынку на усиление ожиданий повышения ставки ЦБ РФ на сентябрьском заседании. В ЦБ РФ также указывают на достаточные причины для дальнейшего ужесточения денежной политики. Прогноз по инфляции сместился к верхней границе диапазона ожиданий регулятора 5,0-6,5%. К 4 сентября темпы годового прироста цен уже ускорились до 5,19%. Таким образом, снижение облигаций повышает их привлекательность в качестве альтернативы акциям, отмечает аналитик.

"Поддержку акциям "Ростелекома" оказало сообщение "Интерфакса" о согласовании директивы по дивидендам. Источники агентства сообщают, что Минфин уже утвердил директиву, но официального сообщения пока не вышло. Рубль в пятницу несколько укрепился, поскольку предполагаемое повышение ставки ЦБ РФ сделает рублевые облигации более привлекательной альтернативой в сравнении с валютами", - отметил аналитик.

Кроме того, Минфин отчитался по бюджету за август. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании, посвященном рассмотрению проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, что профицит в августе составил около 230 млрд руб., а консолидированный бюджет регионов дал еще 140 млрд руб. Сократился и дефицит бюджета: за 8 месяцев года он составил 2,361 трлн руб., сообщил Кочетков.

В Европе негативом стала статистика за август, которая указала на падение в еврозоне деловой активности как в производстве, так и сфере услуг. Также инвесторы опасаются, что ФРС и ЕЦБ продолжат повышать ставки, хотя признаки экономического спада усиливаются. Вероятность повышения ставки ЕЦБ на 25 б.п. рынок оценивает в 40%, отметил аналитик.

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, коррекционная волна на рынке акций на неделе была вызвана желанием инвесторов зафиксировать прибыль на фоне волатильного поведения рубля, который заметно ослаб.

Стабилизация валютного курса на следующей неделе будет способствовать успокоению ситуации на фондовом рынке. Если пятничное укрепление продолжится, то вероятно развитие коррекционного нисходящего движения в акциях, несмотря на рост нефти Brent выше $90 за баррель после решения Саудовской Аравии и России о продлении сокращения добычи до конца года, считает эксперт.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, биржа Гонконга закрыта из-за сложных погодных условий), подросли к вечеру Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE вышли в "плюс" на 0,1-0,5%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,3-0,5%).

Гонконгская фондовая биржа отменила все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, из-за сложных погодных условий, сообщил ее оператор Hong Kong Exchanges & Clearing.

ВВП Японии во втором квартале вырос на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении на 1,5%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 1,3%, сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, ВВП Японии в апреле-июне относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 4,8%, а не на 6%, как было объявлено предварительно. Эксперты ожидали 5,5%.

Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе увеличились на 6,4% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в июле.

Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу умеренно растут. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $90,72 за баррель (+0,9% и -0,8% накануне), октябрьская цена WTI - $87,65 за баррель (+0,9% и -0,8% в четверг).

Ранее на этой неделе котировки обеих марок достигали максимумов с середины ноября прошлого года (Brent, например, превышала $91 за баррель) на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти.

В четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-7,7%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-5,4%), акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-5,2%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-4,9%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4,4%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-4,3%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-4,3%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-3,9%).

Выросли акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+21,3%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+16,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+10,5%, объем торгов превысил 6,593 млрд рублей), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+8%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+6,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 73,02 млрд рублей (из них 11,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,28 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,99 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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