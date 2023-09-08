Рынок акций РФ в начале сентября просел в рамках коррекции

Рынок акций РФ на минувшей неделе проторговывал область вокруг 3150 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, а также переоценки политических рисков после крушения самолета в Тверской области, среди пассажиров которого, предположительно, был бизнесмен и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Рынок акций РФ на минувшей неделе скорректировался вниз на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва в связи с высокой инфляцией, поддержку которой может оказать выросшая нефть (Brent локально превышала $91 за баррель). Индекс Мосбиржи в начале недели обновил максимум с февраля 2022 года, поднявшись в район 3290 пунктов, после чего откатился к концу недели ниже 3150 пунктов, уровня 2-недельной давности.

В период с 4 по 8 сентября индекс МосБиржи снизился на 2,7% и составил 3142,88 пункта, индекс РТС потерял 4,1% и достиг 1012,4 пункта на фоне роста доллара до 97,79 руб./$1 (+1,7 рубля) и подъема ноябрьской нефти Brent до $90,72 за баррель (+2,2%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, индекс Мосбиржи поднялся в район 3270 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года на фоне ослабления рубля (доллар поднялся до 96,85 руб./$1). Лидерами роста выступили акции "Русала" (+4,3%).

"Префы" "Транснефти" (+1,1%) продолжили отыгрывать пятничные новости о планируемом сплите бумаг компании с коэффициентом 1/100.

Нефть Brent подросла к $89 за баррель на статистике из Китая. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе обновил максимум с февраля - показатель вырос до 51 пункта с 49,2 пункта в июле (значение выше отметки 50 пунктов указывает на рост активности в секторе).

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, откат сдерживался выросшей нефтью (Brent подскочила до $91 за баррель) на новостях о продлении ограничения добычи Саудовской Аравией и Россией до конца 2023 года.

Индекс Мосбиржи удержался выше 3260 пунктов после утреннего обновления максимума с февраля 2022 года в районе 3290 пунктов; раллировали бумаги золотодобывающих компаний, акции "Русолово" (+27,6%) лидировали по оборотам на Мосбирже (объем сделок превысил 10,2 млрд рублей).

Акции ТМК (-4%) просели после дивидендной отсечки за первое полугодие (выплаты - 13,45 рубля на бумагу), снизились бумаги "РусАгро" (-3,3%), поскольку переговоры глав государств РФ и Турции не привели к какому-либо прорыву по вопросу "зерновой сделки".

Нефть Brent превысила $91 за баррель после появления информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз вслед за мировыми фондовыми площадками, индекс Мосбиржи опустился ниже 3250 пунктов, при этом откат сдерживался стабилизацией нефти Brent на уровне $90 за баррель и ослаблением рубля, несмотря на новости от ЦБ РФ. В лидерах снижения выступили бумаги финансовых и металлургических компаний, во "втором эшелоне" выстрелили бумаги ПАО "Куйбышевазот" (+39,8%), раллировали вторые торги подряд без новостей на рекордных оборотах акции ПАО "Русолово" (+13%).

Банк России сообщил, что с 14 по 22 сентября равномерно продаст на рынке валюту общим объемом 150 млрд руб., ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб.

Во "втором эшелоне" выстрелили бумаги ПАО "Куйбышевазот" (+40%) на новостях, что компания запустила новую установку по производству популярного удобрения - аммиачной селитры, которая не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности (2,3 тыс. тонн в сутки). Инвестиции в проект составили 5 млрд рублей.

В четверг рынок акций РФ ускорил коррекцию вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и ожиданий дальнейшего роста ставки ЦБ РФ, индекс Мосбиржи в падении протестировал отметку 3150 пунктов, после чего к закрытию торгов отскочил в район 3170 пунктов. Лидерами снижения выступили акции "РусГидро" (-5,2%) и бумаги финансовых компаний.

Нефть Brent после локального снижения закрепилась выше $90 за баррель на фоне статистики Минэнерго США о запасах сырья в стране (запасы упали на 6,31 млн баррелей, что сильно превысило прогнозы).

Отчет Fix Price (-5,4% ГДР) за втором квартал разочаровал инвесторов из-за слабых темпов роста выручки.

В пятницу рынок акций после позитивного старта торгов вернулся к распродажам на фоне укрепления рубля из-за ожиданий дальнейшего роста ставки ЦБ РФ, индекс Мосбиржи откатился в район 3140 пунктов, уровню 2-недельной давности. Выросли акции "Ростелекома" (+1,5%) на фоне известий, что проект директивы о дивидендах компании за 2022 год находится на финальном согласовании в правительстве РФ.

Нефть Brent после локальной коррекции возобновила рост и превысила $90 за баррель, вернувшись в район максимума с середины ноября прошлого года, чему способствовали заявления России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи до конца года.

В период с 4 по 8 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи хуже рынка выглядели бумаги ПАО "МРСК Урала" (-9%), ПАО "Россети Волга" (-9%), "префы" "Мечела" (-8%); лучше рынка оказались акции "Соллерса" (+28%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+24%), ПАО "Россети Московской регион" (+7%).

Динамику рынка акций РФ во второй декаде сентября по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, движение нефти Brent, а также решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 3050-3200 пунктов, для индекса РТС - 980-1150 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".