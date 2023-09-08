Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 8 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Активность торгов в секторе отечественных валютных гособлигаций в начале недели была крайне низкой из-за выходного дня в США (День труда).

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали во вторник умеренное снижение на фоне публикации слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне.

Как сообщила Caixin Media, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг КНР в августе упал до 51,8 пункта с 54,1 пункта в июле, обновив минимум с начала года. Консенсус-прогноз предусматривал более умеренное снижение - до 53,6 пункта. Тем временем в еврозоне PMI в сфере услуг снизился до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от снижения, впервые в текущем году. Сводный PMI в валютном блоке понизился до 46,7 пункта с 48,6 пункта, обновив минимум с ноября 2020 года.

Участники мировых долговых рынков также находились в ожидании публикации регионального экономического обзора Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book в среду и новых данных по рынку труда США в четверг.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в середине недели вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжившееся ценовое снижение US Treasuries на фоне усилившихся опасений относительно сохранения Федрезервом США достаточно "жесткой" денежно-кредитной политики в течение более длительного периода из-за скачка цен на нефть. В свою очередь нефть эталонных марок подорожала до максимумов с ноября прошлого года на планах Саудовской Аравии и России продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года. Это снизило "аппетит к риску" на большинстве финансовых рынков, а доходность 10-летних гособлигаций США вплотную подобралась к достигнутым ранее многолетним максимумам.

Минфин РФ рассчитывает начать замещение суверенных евробондов России в IV квартале этого года, сообщил директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов. "Да, действительно, такие планы есть. Мы внесли необходимые поправки в Бюджетный кодекс летом. Сейчас у нас на выходе правительственные решения. Надеюсь, что правительство нас поддержит в этом начинании, соответственно, наверное, где-то в четвертом квартале будем структурировать сделку", - сказал он журналистам в кулуарах конференции "Capital Markets. Россия".

Мамонов напомнил, что рынок евробондов представлен двумя сегментами - это бумаги с хранением глобальных сертификатов в иностранной инфраструктуре (они имеют ISIN XS) и бумаги с хранением в НРД (они выпущены после 2014 года и имеют ISIN RU). Глава департамента Минфина отметил, что в первую очередь к замещению будут рассматриваться еврооблигации с кодом XS. Как только будет сформирована структура сделки, оценен инвесторский спрос, Минфин перейдет к действиям, сказал он. "Очень важно понимать, что это не замещение евробондов на ОФЗ. Это замещение евробондов на такую же бумагу, с такой же структурой, с привязкой к иностранной валюте, но со всеми расчетами в рублях. Финансовые параметры бумаги останутся неизменными", - подчеркнул глава департамента Минфина.

Цены US Treasuries, демонстрировавшие в течение двух торговых дней умеренное снижение на фоне опасений относительно сохранения Федрезервом США достаточно "жесткой" денежно-кредитной политики в течение длительного периода, в четверг стабилизировались и уже не выходили за рамки бокового диапазона. Котировки российских еврооблигаций на этом фоне также не показали ярко выраженной динамики.

Производительность труда в США во II квартале выросла на 3,5% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы увеличилась на 2,2%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 3,4% и повышение второго на 1,9%. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 3,7% и рост стоимости рабочей силы на 1,6%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 13 тыс. - до 216 тыс., сообщило министерство труда. Это стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали роста на 6 тыс.

В последний торговый день недели инициатива в секторе американских гособлигаций перешла уже к покупателям, что в итоге позволило котировкам US Treasuries отыграть большую часть падения, отмечавшегося 5 и 6 сентября. При этом колебания цен отечественных еврооблигаций вновь проходили в рамках бокового диапазона. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс выразил удовлетворение проделанной работой по снижению инфляции в США и отметил, что Федрезерв продолжит следить за поступающими статданными и принимать решение об изменении или сохранении ключевой процентной ставки на их основе. "Сейчас денежно-кредитная политика находится на очень хорошем уровне. Она оказывает желаемый эффект. В будущем мы продолжим следить за данными и задаваться вопросом о том, является ли ДКП достаточно ограничительной или нам стоит снова повысить ставку", - процитировал Уильямса MarketWatch.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю всего на 0,09% - до 67,08% от номинала (их доходность поднялась на 0,5 базисного пункта и составила 9,6% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 68,04% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 9,21% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 1,4%, подешевев до 34,67% от номинала (его доходность выросла на 22 базисных пункта и составила 15,39% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 0,83% - до 55,36% от номинала (их доходность выросла на 57 базисных пунктов и составила 29,23% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за неделю на 0,7% - до 52,63% от номинала (доходность выросла на 34 базисных пункта - до 23,33% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 0,52%, подорожав до 51,12% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 19,02% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 0,36% - до 92,56% от номинала, а стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за пять дней на 0,3%, составив 65,9% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов. При этом в конце недели Минфину предстоит погасить суверенный выпуск еврооблигаций РФ на сумму $3 млрд в рублях. Частично средства от данного погашения могут быть направлены в корпоративные замещающие облигации, что, по мнению экспертов, будет способствовать росту котировок в данном сегменте рынка.