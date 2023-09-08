"БКС МИ" повысил целевую цену "префов" Транснефти до 190000 руб

"БКС МИ" повысил целевую цену привилегированных акций Транснефти до 190000 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается на портале БКС Экспресс.

"Сильные результаты Транснефти за I полугодие 2023 года улучшили наши и без того позитивные ожидания дивидендов за год, а потенциальный сплит может повысить интерес к бумаге, - отмечают эксперты. - Мы повышаем целевую цену по привилегированным акциям "Транснефти" на 6%, до 190 000 руб. за акцию. Принимая во внимание позитивную динамику чистой прибыли в I полугодии 2023 года, которая, по нашим оценкам вряд ли в той же мере продлится во II полугодии, мы прогнозируем дивидендную доходность на 12 месяцев на уровне 14%. Обновленная целевая цена дает избыточную доходность 19%. При очень низкой корреляции с рынком в целом считаем "префы" отличным хеджем, а также возможностью получать привлекательные и стабильные дивиденды".

Что касается мультипликаторов, привилегированные акции "Транснефти" торгуются с 3,5x по P/E на 12 месяцев - на 43% ниже средних за 5 лет значений, что в целом подтверждает мнение аналитиков о том, что бумага недооценена.

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