"БКС МИ" повысил целевую цену акций Dell Technologies до $90

"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Dell Technologies с $70 до $90 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Потенциал роста составляет 30% с текущих уровней.

"Мы полагаем, что цикл спада на рынке ПК Dell по большей части пройден. Компания отчиталась за финансовый 2К24, результаты значительно превзошли ожидания. Выручка снизилась на 13% г/г, а прибыль не-GAAP показала г/г рост больше ожидаемого. По обоим направлениям бизнеса - и инфраструктура, и персональные компьютеры - отмечено снижение г/г, но меньшее, чем ожидалось. Выручка направления инфраструктурных решений упала на 11%, клиентских решений - на 16%. Прибыль на акцию выросла г/г на 4%. Увеличение доли премиальных потребительских и корпоративных ПК, улучшение доступности и управление издержками компенсировали влияние снижения объемов", - пишут аналитики.

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