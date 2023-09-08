Цены акций производителей удобрений РФ могут снизиться в ближайшей перспективе - "Газпромбанк Инвестиции"

Цены акций производителей удобрений РФ могут снизиться в ближайшей перспективе, говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции".

"Три публичных производителя удобрений - "Акрон", "КуйбышевАзот" и "ФосАгро" - отчитались по итогам первого полугодия 2023 года, - пишут эксперты. - Несмотря на ослабление курса рубля, доходы компаний не смогли преодолеть высокую планку прошлого года. Вдобавок государство внедряет новый механизм расчета экспортных пошлин, считая, что эмитенты не доплатили в бюджет. В целом у всех компаний сектора наблюдаются схожие симптомы: снижение выручки, рост себестоимости, дебиторской задолженности и запасов, - что может намекать на нежелание покупателей работать с российскими производителями удобрений на прежних условиях. Но компании накопили рекордное количество денег на счетах, что может помочь им пережить трудный период снижения цен и адаптировать логистические цепочки к новой реальности".

Несмотря на это, по мнению аналитиков, оценка всех производителей удобрений не оправдывает будущих прибылей, а цены на акции могут вскоре снизиться. Стратеги "Газпромбанк Инвестиции" считают акции производителей удобрений инвестиционно непривлекательными на текущих ценовых уровнях.

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