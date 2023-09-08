Рубль днем укрепляется к основным валютам на данных об улучшении показателей бюджета РФ

Москва. 8 сентября. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже в пятницу днем; рубль подрастает к бивалютной корзине благодаря данным об улучшении показателей российского бюджета.

Курс доллара США составил 98 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,9 руб./EUR1, подешевев на 51,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 36,68 копейки - до 101,11 руб. Курс китайского юаня ослаб на 10,2 копейки - до 13,32 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется в последний торговый день недели благодаря данным об улучшении показателей российского бюджета. Об этом в пятницу сообщили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Минфин РФ. По словам Мишустина, федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд рублей, по итогам года уровень дефицита может уложиться в изначальный план в 2% ВВП.

"Экономика адаптируется к текущим вызовам, по итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил около 230 млрд рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще около 140 млрд рублей плюс. Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили 1,820 трлн рублей, это на 56,5% больше уровня прошлого года. В целом такие показатели стали следствием активного развития экономики", - сказал он на совещании по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Нефтегазовые поступления, отметил премьер, по данным Минфина, восстановились и "с сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения".

Расходы после периода авансирования вернулись к традиционным показателям и по итогам августа составили около 2,240 трлн рублей.

Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП.

Месяцем ранее дефицит, по оценке Минфина, составлял 2,817 трлн рублей, или 1,8% ВВП. Таким образом, простое сравнение говорит о том, что в августе наблюдался профицит 456 млрд рублей. Однако премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу озвучил данные по профициту на уровне 230 млрд рублей, вероятно основываясь на уточненной информации по исполнению за январь-июль.

В целом на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. По словам Мишустина, "устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП". Хотя ранее министр финансов РФ Антон Силуанов не исключал, что он может быть и больше - 2-2,5% ВВП.

Доходы бюджета в январе-августе составили 16,990 трлн рублей, что на 3,5% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года.

Нефтегазовые доходы составили 4,836 трлн рублей и снизились на 38,2% г/г. Месячная динамика нефтегазовых доходов, по мнению Минфина, вышла на уровень, значимо превышающий их базовый размер (8 трлн рублей в год).

Расходы бюджета за 8 месяцев составили 19,351 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 12% г/г.

Цены на нефть начали расти днем в пятницу и готовятся зафиксировать подъем по итогам недели.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,85% - до $90,67 за баррель. Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,81% - до $87,56 за баррель.

Котировки обеих марок находятся вблизи максимумов с середины ноября прошлого года на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти. По итогам пятницы цены могут продемонстрировать недельный рост примерно 1,5%.

Тем временем в четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей.

Внимание рынка постепенно переключается на сентябрьские заседания ведущих центробанков мира. На следующей неделе решение по ставке примет Европейский центральный банк, а через неделю состоятся заседания Банка Англии и Федеральной резервной системы.

"Курс рубля в четверг пытался стабилизироваться в ожидании поддержки со стороны регулятора в виде увеличения объемов продаж валюты и вероятного повышения ключевой ставки на заседании в следующую пятницу, однако, этого оказалось недостаточно для корректировки курса и рубль продолжил терять свои позиции. В пятницу днем рубль укрепляется после снижения в ходе утренней сессии. Высокие цены на нефть и ожидание интервенций, анонсированных регулятором, могут краткосрочно стабилизировать национальную валюту на текущих уровнях, однако для долгосрочного разворота курса требуется смена экономической конъюнктуры, предпосылок к которой не наблюдается", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).