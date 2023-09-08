"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "лонг в акциях Splunk против IBM"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "лонг" в акциях Splunk Inc. против "шорта" в акциях International Business Machines ( IBM)", открытую 24 июля 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

Аналитики отмечают, что с момента выхода акции Splunk выросли на 20%, а IBM - на 6%. Доходность составила 14%. По их оценке, перспективы Splunk по-прежнему выглядят лучше, чем у IBM, однако дальнейший ее рост в ближайшее время ограничен, поскольку значимых катализаторов нет.

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