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08 сентября 2023 года 14:26
"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив акции "Татнефти", Whoosh, "ММК" и "Северстали", а также добавив акции "Транснефти", Positive Technologies, "Мечела" и "Русала", сообщается в материале. Текущий состав списка: "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", Сбербанк, "префы" "Сургутнефтегаза", Etalon, X5 Retail Group, "Транснефть", Positive Technologies, "Мечел" и "Русал". Эксперты фиксируют прибыль в акциях "Татнефти", которые выросли на 13% против роста Индекса Мосбиржи на 5%, а также исключают акции Whoosh, "ММК" и "Северстали", так как финансовые результаты по МСФО за 1П2023 уже опубликованы, и в ближайшее время не ожидается иных новостных драйверов роста акций компаний. "Мы добавляем привилегированные акции "Транснефти" на фоне публикации сильных финансовых результатов компании за 1П2023 и потенциального дробления акций, - пишут аналитики. - Добавляем акции Positive Technologies с учетом потенциального объявления результатов запуска продаж метапродукта MaxPatrol O2, а также ожиданий увеличения темпов роста выручки в 2П2023. Добавляем акции "Мечела" на фоне ожиданий восстановления операционных показателей компании. Отмечаем привлекательную оценку - акции торгуются 2,4х по EV/EBITDA и с доходностью свободного денежного потока (FCF) более 60% на год вперед. Мы добавляем акции "Русала", так как компания выигрывает от роста пары USD/RUB. Акции "Русала" имеют привлекательную оценку при текущей ценовой конъюнктуре: EV/EBITDA на год составляет 3,5х при доходности FCF на год около 25%. Потенциальное восстановление цен на алюминий также может оказать поддержку акциям компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП10-АНАЛИТИКА
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