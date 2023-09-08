Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Alphabet с прогнозной ценой $151

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $151 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Эти ориентиры рассчитаны на основе целевых мультипликаторов 27,5х P/E и 19,5 EV/EBITDA. Ключевыми драйверами роста котировок бумаг корпорации остаются продолжающееся восстановление рекламного рынка, а также активное развитие индустрии ИИ", - указывает директор аналитического департамента Вадим Меркулов.

Alphabet Inc. - холдинговая компания, владеющая поисковиком Google, видеохостингом YouTube, а также множеством других активов преимущественно в IT-индустрии. Корпорация ведет бизнес по всему миру.

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