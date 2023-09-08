Вероятна смешанная динамика торгов на рынке акций РФ в ближайшие недели - Freedom Finance Global

Вероятна смешанная динамика торгов на российском фондовом рынке в ближайшие недели, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"От дивидендных идей фокус сместится к "акциям роста" из-за снижения дивидендной доходности и уже продемонстрированного повышения котировок. В лидеры могут выйти бумаги банков и нефтегазового сектора, позитивным драйвером для финансового сектора станет ужесточение монетарной политики, а для экспортеров сырья - повышение цены на нефть и ослабление рубля. Ориентир по индексу Мосбиржи - рост в район 3300 пунктов с последующей коррекцией к 3100 пунктам", - указывает эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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