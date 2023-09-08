"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Autodesk

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Autodesk Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $265 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Программное обеспечение (ПО) компании - необходимое звено в работе для ее основных клиентов в сфере строительства и промышленного дизайна, и компания продолжает инвестировать в исследования и разработки для улучшения своих продуктов. Акции эмитента волатильны в 2023 году, хотя, на наш взгляд, высокодифференцированное ПО остается фактором поддержки долгосрочного роста", - указывают эксперты.

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